'Ціль номер один': Зеленський назвав місто, яке РФ хоче взяти будь-якою ціною

Начальник Генштабу підтвердв інфільтрацію ворога у міську забудову Покровська.

https://glavred.net/front/zelenskiy-nazval-cel-nomer-odin-dlya-rf-i-zayavil-o-rekordnyh-poteryah-10713347.html Посилання скопійоване

Захоплення Покровськ - головна ціль РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU, скріншот з YouTube, 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ

Головні тези Зеленського:

Покровськ - ціль номер один для РФ

У Покровську наразі перебувають 314 російських військових

Жовтень став рекордним місяцем за втратами РФ

Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, аби просувати у світі наратив про нібито здатність окупувати весь Донбас. У місті наразі перебувають 314 російських військових. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу, передає УНІАН.

За словами глави держави, Покровськ є для ворога "ціллю №1" не лише через стратегічне розташування, а й через його символічне значення. Кремль хоче використати захоплення міста як "доказ" своїх успіхів на фронті.

відео дня

"Я думаю, що це фактор, який може впливати і на просування санкцій, рівно як і на їхнє відтермінування. Цією історією про Покровськ вона (Росія - ред.) хоче показати успіхи на полі бою", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що РФ "дуже боїться сильних рішень з боку США", особливо коли не має реальних здобутків на полі бою. Тому псевдоперемога в Покровську може стати для Кремля способом відновити пропагандистський наратив і переконати західні країни, що російська армія начебто здатна "повністю захопити схід України", а Київ змушений буде "вийти з Донбасу".

Яка ситуація у Покровську

Також Зеленський розповів, що російські окупанти здійснюють масовані штурми, однак зазнають безпрецедентних втрат. Президент додав, що наразі у Покровську перебувають 314 російських військових.

"Ворог... 5-го числа здійснював штурмові дії з залученням техніки. Він втратив техніку, але ціль №1 - для ворога окупувати Покровськ якомога швидше. Ціль ця і залишається. Це зрозуміло від кількості штурмів. Було за три доби 220 штурмів Покровська. В самому місті знаходиться, за даними військових, 314 росіян", - роповів він.

Зеленський підкреслив, що жовтень став для Росії рекордним за кількістю втрат від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, тільки завдяки дронам знищено щонайменше 25 тисяч російських військових. Водночас дві-три тисячі ще не були підтверджені.

Дивіться відео, де Зеленський розповів про стуацію у Покровську:

Зеленський розповів про Покровськ / Фото: скріншот

Що кажуть у Генштабі

Начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов заявив, що Покровський напрямок наразі є одним із найгарячіших на фронті. Окупанти продовжують спроби захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації. Він додав, що такий намір ворога існує вже понад рік.

"Вони намагаються створити умови для того, щоб захопити це відносно невелике місто. Там створена певна перевага в силах і засобах противника. Вони інфільтрувалися частково в міську забудову, особливо на південні околиці цього населеного пункту. Намагаються таким чином створити осередок для того, щоб продовжувати далі наступ", - розповів Гнатов.

Генерал-лейтенант підкреслив, що всі рішення щодо операції ухвалюватиме військове командування, а озвучувати додаткові деталі наразі не варто з міркувань безпеки.

"Зараз в інтересах оборонців міста зайва інформація публічно точно не сприятиме", - пояснив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація в Покровську - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії у Покровську. Українські військові стримують спроби ворога налагодити логістику та зривають перекидання підкріплень, повідомили в 7 корпусі ДШВ.

Також у The Wall Street Journal заявили, що армія Росії стоїть на порозі найбільшого за останні 2,5 роки завоювання - захоплення зруйнованого Покровська. У виданні стверджують, що Росія робить ставку на свою чисельність, техніку та дрони, тоді як Україна прагне виснажити ресурси ворога і покладається на допомогу Заходу.

Крім цього, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські штурмовики просунулися вперед на Добропільському виступі, змушуючи ворога розпорошувати сили й не концентруватися під Покровськом. За його словами, за час операції звільнено 188 км² і зачищено 248,7 км² територій.

Читайте також:

Про персону: Андрій Гнатов Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України. 27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред