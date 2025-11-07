"Потрібно готуватися": Зеленський попередив про непросту зиму через атаки РФ

Глава української держави звернув увагу, що для України зима фактично починається зі стартом опалювального сезону.

Зеленський попередив про непросту зиму

Майбутня зима в Україні буде непростою, оскільки російські окупанти накопичують ударні дрони для нових атак. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

Глава української держави звернув увагу, що для України зима фактично починається зі стартом опалювального сезону. Це той час, коли окупанти посилюють атаки на критично важливу інфраструктуру.

"Ми розуміємо, що викликів буде багато, і тому нам потрібно буде готуватися, у чому ми дуже розраховуємо на наших партнерів, щоб ми пройшли цю зиму пліч-о-пліч, а не поодинці", - додав він.

За словами Зеленського, на випадок проблем із газопостачанням Україна вже готує імпорт газу. На це необхідно близько 2 млрд доларів, і українські чиновники "на шляху до вирішення цього питання".

Також президент звернув увагу, що станом на сьогодні Росія не атакує Україну на максимум своїх можливостей - ворог може запускати понад 500 "Шахедів" на день.

"Ми розуміємо, що вони накопичують, готуються до атак. Ми розуміємо, що зима буде непростою", - уточнив він.

Як писав Главред, війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або до року, і вирішальну роль у цьому може зіграти позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

Експерт пояснив, що якщо Пекін припинить підтримку Росії, досягне домовленостей зі США, а Північна Корея дотримуватиметься цих угод, то прогноз очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодо завершення війни за кілька місяців може виявитися цілком реалістичним.

Водночас, якщо Китай і надалі постачатиме Росії технології, обладнання та фахівців, війна може затягнутися щонайменше на рік. Така допомога, за словами Жмайла, не дасть російській економіці та військовій машині швидко впасти.

Як повідомляв Главред, опівдні 7 листопада, окупанти обстріляли автовокзал на Херсонщині. Армія РФ дроном скинула вибухівку на маршрутку. Унаслідок атаки загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, російські війська вночі, 7 листопада, ударними безпілотниками атакували Одеську область. Зафіксовано влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Крім того, в ніч на 7 листопада, окупанти завдали удару дронами по Запоріжжю. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий дитячий садок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

