Пристрасті розпалюються: учасниці "Холостяка" повстали проти Діани Зотової

Під час четвертого ефіру українського популярного шоу "Холостяк" до інших учасниць приєдналася Діана Зотова, яка пропустила минулий ефір через роботу.
Як стало відомо, Діана мала вирушити на зйомку купальників за кордон. Своє рішення дівчина обґрунтувала тим, що забезпечує свою сім'ю та відновлює житло в Миколаєві, яке постраждало від атаки країни-терориста РФ.
Учасниці, які на минулому ефірі отримали троянди від Тараса Цимбалюка, з незадоволенням відреагували на появу ще однієї конкурентки та навіть запропонували їй не з'являтися у спільній кімнаті.
До речі, Діна знайома з Тарасом уже кілька років, актор навіть бажав зустрічі з нею, але зустріч не відбулася через зайнятість.
Зотова зазначила, що вона вирішила зробити перший крок на зустріч Цимбалюку, а от інші дівчата не оцінили такий вчинок і висловили в її бік кілька уїдливих слів.
Про персону: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
