Чи вийде євро за межі 50 гривень: українцям назвали курс валют з понеділка

Банкір сказав, чого чекати українцям від курсу валют наступного тижня.

Курс валют з 10 по 16 листопада / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне із заяви банкіра:

Наприкінці осені традиційно зростає попит на валюту

Режим "керованої гнучкості" валютного курсу згладжує всі сплески попиту

Коридори валютних змін залишаться більш-менш зрівняними

Ситуація на валютному ринку в середині листопада може залежати від кількох факторів, які спрямовуватимуть вектор потенційних змін. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, найголовніший - енергетичний чинник, від якого може залежати не лише економіка. Також на валютний курс впливає і рівень суспільних настроїв, пов’язаних з новим побутом внаслідок ракетних обстрілів.

"Соціальний тиск завжди впливає на роботу обмінників. Крім цього, наприкінці осені традиційно зростає попит на валюту. Тож на цьому насамперед обмінники можуть вправно зіграти, розширюючи спред в бік вищого курсу продажу", - наголосив він.

Банкір вважає, що чинний режим "керованої гнучкості" валютного курсу згладжує всі сплески попиту і майже гарантує помірні поточні зміни та мінімальні поточні коливання на міжбанку.

Лєсовий зауважив, що курс євро, як і раніше, формуватиметься на базі світового співвідношення пари долар/євро та пари гривня/долар.

"Наразі зберігається певний паритет цих світових валют, а це означає, що в глобальному сенсі співвідношення між доларом і євро буде на попередній позначці: 1,15-1,18. Тобто, гривнева різниця між курсами цих валют збережеться", - прогнозує банкір.

Крім того, на його думку, коридори валютних змін залишаться більш-менш зрівняними з попереднім тижнем. Так, курс долара коливатиметься довкола позначки у 42 грн, а євро не вийде за межі 50 грн.

Коливання курсу валют наступного тижня

Лєсовий також назвав основні показники валютного ринку з 10 по 16 листопада:

коридори валютних змін: 41,8-42,2 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,8-42 грн/дол. та 48,5-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн.

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Що впливатиме на курс гривні в листопаді

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповідав, що золотовалютні резерви НБУ наразі перебувають на рекордному рівні — близько 44 мільярдів доларів, що навіть перевищує показники "найкращих мирних років" української економіки.

За його словами, саме це дає можливість НБУ забезпечувати, наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни, відносну стабільність курсу гривні.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 10 листопада, Національний банк України незначно змінив офіційні курси валют. Долар США подешевшав, тоді як євро майже не змінився, а злотий трохи зріс.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що курсу 45 грн за долар цього року не буде. На його думку, гривня буде повільно девальвувати, підходячи до 43 грн за долар.

Водночас, попри осіннє затишшя на валютному ринку, експерти попереджають: до кінця року гривню може чекати новий тиск. Причини - сезонне зростання імпорту, погашення держоблігацій, скорочення переказів з-за кордону та дефіцит валюти.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

