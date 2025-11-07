Лавров 'потрапив у немилість' Путіна: у Кремлі зробили публічну заяву

The Moscow Times повідомляло, що Лавров втратив посаду після невдалої розмови з держсекретарем США Марко Рубіо.

https://glavred.net/world/lavrov-popal-v-nemilost-putina-v-kremle-sdelali-publichnoe-zayavlenie-10713281.html Посилання скопійоване

Лавтрав потрапив у немилість Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, скріншот з YouTube

Коротко:

Пєсков заперечив конфлікт між Путіним і Лавровим

За даними ЗМІ, Лавров потрапив у немилість після розмови з Марко Рубіо

Кремль наполягає, що Лавров лишається на посаді

Речник Кремля Дмитро Пєсков публічно спростував інформацію про нібито конфлікт між лідером РФ Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Так він прокоментував публікацію в The Moscow Times, у якій повідомляли, що Лавров "потрапив у немилість" російського лідера.

Під час щоденного брифінгу Пєсков заявив, що чутки про сварку "не відповідають дійсності" і "не мають нічого правдивого".

відео дня

За його словами, Лавров, як і раніше, залишається на посаді та продовжує виконувати свої обов’язки. Представник Кремля наголосив, що 75-річний дипломат "безумовно продовжує працювати міністром закордонних справ".

Чим Лавров не догодив Путіну

Раніше у The Moscow Times стверджували, що розрив у стосунках між Путіним і Лавровим стався після "катастрофічної" розмови голови МЗС РФ із держсекретарем США Марко Рубіо. За даними джерел видання, саме після цієї розмови Вашингтон запровадив нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній та скасував заплановану зустріч Путіна з Дональдом Трампом.

Крім того, журналісти звернули увагу на те, що Лавров не був присутній на засіданні Ради безпеки Росії 5 листопада, хоча входить до складу її постійних членів.

Ще однією ознакою втрати довіри стало рішення Путіна не призначати Лаврова головою делегації Росії на саміті G20. Цьогоріч її очолить помічник Путіна Максим Орєшкін, що свідчить про перерозподіл зовнішньополітичних ролей у Кремлі. Крім цього, це особисте рішення Путіна.

Попри це, Кремль заперечує будь-які розбіжності між Путіним і Лавровим.

Як США змінили тактику переговорів - думка експерта

У Вашингтоні усвідомлюють, що спроби віддалити Росію від Китаю виявилися безперспективними. Тому Сполучені Штати змінюють підхід до дипломатичних переговорів, переорієнтовуючи свою стратегію на взаємодію з Пекіном.

Як зазначає політичний та економічний експерт Тарас Загородній, тепер США розглядають Китай як ключового партнера у всіх питаннях, що стосуються дій Москви. Вашингтон фактично визнає, що саме Пекін має найбільший вплив на позицію Кремля у глобальній політиці.

Водночас, за словами експерта, американська адміністрація, ймовірно, ще намагатиметься зберегти певний рівень комунікації з Росією, аби залишати відкритими дипломатичні канали. Проте ці спроби дедалі частіше не приносять результатів, адже Росія нині діє як залежний партнер і стратегічний союзник Китаю, підлаштовуючись під його інтереси.

Зустріч Трампа з Путіним - новини за темою

Як повідомляв Главред, 21 жовтня стало відомо, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті не відбудеться. Журналіст Гарретт Хааке повідомив, що підготовку саміту зупинили.

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову. Попри конструктивний тон, вона показала, що сторони поки не готові до повноцінних переговорів.

За інформацією Financial Times, зустріч скасували через надмірно жорсткі вимоги Кремля щодо України. Рішення ухвалили після напруженої дипломатичної розмови, у ході якої позиція Москви виявилася неприйнятною для Вашингтона.

Саміт між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, який раніше планували провести на Алясці, розглядався як потенційний крок до врегулювання війни в Україні. Однак, за даними джерел FT, глава Кремля відкинув усі пропозиції американської сторони та перетворив перемовини на своєрідну "історичну лекцію".

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред