Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Лавров "потрапив у немилість" Путіна: у Кремлі зробили публічну заяву

Руслана Заклінська
7 листопада 2025, 15:44
613
The Moscow Times повідомляло, що Лавров втратив посаду після невдалої розмови з держсекретарем США Марко Рубіо.
Лавров 'потрапив у немилість' Путіна: у Кремлі зробили публічну заяву
Лавтрав потрапив у немилість Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, скріншот з YouTube

Коротко:

  • Пєсков заперечив конфлікт між Путіним і Лавровим
  • За даними ЗМІ, Лавров потрапив у немилість після розмови з Марко Рубіо
  • Кремль наполягає, що Лавров лишається на посаді

Речник Кремля Дмитро Пєсков публічно спростував інформацію про нібито конфлікт між лідером РФ Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Так він прокоментував публікацію в The Moscow Times, у якій повідомляли, що Лавров "потрапив у немилість" російського лідера.

Під час щоденного брифінгу Пєсков заявив, що чутки про сварку "не відповідають дійсності" і "не мають нічого правдивого".

відео дня

За його словами, Лавров, як і раніше, залишається на посаді та продовжує виконувати свої обов’язки. Представник Кремля наголосив, що 75-річний дипломат "безумовно продовжує працювати міністром закордонних справ".

Чим Лавров не догодив Путіну

Раніше у The Moscow Times стверджували, що розрив у стосунках між Путіним і Лавровим стався після "катастрофічної" розмови голови МЗС РФ із держсекретарем США Марко Рубіо. За даними джерел видання, саме після цієї розмови Вашингтон запровадив нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній та скасував заплановану зустріч Путіна з Дональдом Трампом.

Крім того, журналісти звернули увагу на те, що Лавров не був присутній на засіданні Ради безпеки Росії 5 листопада, хоча входить до складу її постійних членів.

Ще однією ознакою втрати довіри стало рішення Путіна не призначати Лаврова головою делегації Росії на саміті G20. Цьогоріч її очолить помічник Путіна Максим Орєшкін, що свідчить про перерозподіл зовнішньополітичних ролей у Кремлі. Крім цього, це особисте рішення Путіна.

Попри це, Кремль заперечує будь-які розбіжності між Путіним і Лавровим.

Як США змінили тактику переговорів - думка експерта

У Вашингтоні усвідомлюють, що спроби віддалити Росію від Китаю виявилися безперспективними. Тому Сполучені Штати змінюють підхід до дипломатичних переговорів, переорієнтовуючи свою стратегію на взаємодію з Пекіном.

Як зазначає політичний та економічний експерт Тарас Загородній, тепер США розглядають Китай як ключового партнера у всіх питаннях, що стосуються дій Москви. Вашингтон фактично визнає, що саме Пекін має найбільший вплив на позицію Кремля у глобальній політиці.

Водночас, за словами експерта, американська адміністрація, ймовірно, ще намагатиметься зберегти певний рівень комунікації з Росією, аби залишати відкритими дипломатичні канали. Проте ці спроби дедалі частіше не приносять результатів, адже Росія нині діє як залежний партнер і стратегічний союзник Китаю, підлаштовуючись під його інтереси.

Зустріч Трампа з Путіним - новини за темою

Як повідомляв Главред, 21 жовтня стало відомо, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті не відбудеться. Журналіст Гарретт Хааке повідомив, що підготовку саміту зупинили.

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову. Попри конструктивний тон, вона показала, що сторони поки не готові до повноцінних переговорів.

За інформацією Financial Times, зустріч скасували через надмірно жорсткі вимоги Кремля щодо України. Рішення ухвалили після напруженої дипломатичної розмови, у ході якої позиція Москви виявилася неприйнятною для Вашингтона.

Саміт між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, який раніше планували провести на Алясці, розглядався як потенційний крок до врегулювання війни в Україні. Однак, за даними джерел FT, глава Кремля відкинув усі пропозиції американської сторони та перетворив перемовини на своєрідну "історичну лекцію".

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Лавров Володимир Путін Сергій Лавров
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар різко впав у ціні, євро дешевшає: курс валют на 10 листопада

Долар різко впав у ціні, євро дешевшає: курс валют на 10 листопада

16:53Економіка
Влупить -1 і литимуть дощі: де найближчими днями "вріже" мороз

Влупить -1 і литимуть дощі: де найближчими днями "вріже" мороз

15:25Синоптик
Не лише Київ: у Кремлі вигадали ще одного "винуватця" продовження війни

Не лише Київ: у Кремлі вигадали ще одного "винуватця" продовження війни

15:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

Останні новини

16:53

Долар різко впав у ціні, євро дешевшає: курс валют на 10 листопада

16:52

Візит Джолі до Херсона: скандал із ТЦК розлютив київських чиновників - Telegraph

16:47

Прямо біля поїзда: Анджеліна Джолі отримала особливий подарунок в УкраїніВідео

16:39

Один спосіб очищення нержавійки підкорив Мережу: холодильник блищить, як дзеркалоВідео

16:35

Ціна стрімко "летить" у прірву: в Україні неочікувано подешевшав популярний овоч

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
16:33

Росіяни з дрона обстріляли маршрутку на Херсонщині: є загиблий та поранені

16:20

Чи тече у ваших жилах східна кров: прізвища українців з турецьким минулим

16:13

"Говорила маячню": подруги Повалій раптово розкрили її справжнє обличчя

15:55

"Мобілізував" майже 90 тисяч москвичів: СБУ повідомила Собяніну про підозру

Реклама
15:48

Гончаренка могли інтегрувати в партію Порошенка як "ФСБшну консерву" - військовий

15:44

Лавров "потрапив у немилість" Путіна: у Кремлі зробили публічну заяву

15:42

Відомий актор Михайло Кукуюк здійснив мрію сина полеглого захисника

15:25

Влупить -1 і литимуть дощі: де найближчими днями "вріже" мороз

15:12

Не лише Київ: у Кремлі вигадали ще одного "винуватця" продовження війни

15:10

"Є що приховувати": учасниця "Холостяка" різко висловилася про Софію Шамію

14:57

"Метою є зменшення загроз": в ЄС заборонили видачу росіянам багаторазових віз

14:47

Цвіль зникне назавжди: один натуральний засіб творить дива без хіміїВідео

14:40

До кордону з Польщею: стало відомо, де побудуть другу в Україні євроколію

14:39

Українці зможуть безкоштовно проїхати 3 000 км на потязі: коли запрацює програма

14:19

РФ тотально прострілюють: ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога

Реклама
14:12

Британія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax, але є нюанс

14:08

Україною поширюється небезпечна рослина: що про неї відомо

13:58

Називався "братом" Єрмака та вимагав $100 тисяч: поліція зловила групу шахраївФото

13:53

Зимова мода 2026: які шуби і пальта стануть конкурентами пуховиківВідео

13:34

Вогонь, лабіринт і навчальна тривога: Куцевалов та Олос стали рятувальниками ДСНС у шоу "Місія впоратися"

13:29

Друга дитина: Тіна Кароль натякнула на новий статус

13:25

Іван Грозний утік, Москву спалили дотла — що приховують підручники історії РосіїВідео

13:24

В Україну мчить різке похолодання: названа дата, коли погода остаточно зіпсується

13:22

Найшвидший сніданок з яйця: три інгредієнти, 40 секунд і все готово

13:16

Вийшла з себе: Гузєєва влаштувала гучні розбірки в аеропортуВідео

13:04

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

13:01

Астрологи назвали найзавзятіших знаків зодіаку: завжди йдуть до кінця

12:49

В СРСР цю закуску розмітали зі столу за хвилину: рецепт давно забутої страви

12:39

Нова фаворитка Путіна, якій приписують роман з диктатором, серйозно зганьбилася

12:33

Елітна квартира родини Гетманцева в Ніцці за майже 1 млн євро підриває довіру до влади — політолог

12:32

Одна ампула - і рослина в цвіту: названо копійчаний аптечний засіб для декабристаВідео

12:22

Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця рокуВідео

12:16

Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

12:07

У РФ визвірилися на екскоханку Путіна та її нового чоловіка: що вони накоїли

12:06

На вагу золота: ціна базового продукту шокувала українців

Реклама
11:49

Під загрозою шість областей: ЗМІ назвали головну небезпеку російських КАБів

11:43

Китайський гороскоп на завтра 8 листопада: Кроликам - образа, Мавпам - загроза

11:42

ТСК ВР: великі премії та гонорари керівництву "Укренерго" за каденції Кудрицького були закладенні в тарифи для населення

11:26

"Можуть сплачувати": у ВРУ заговорили про підвищення тарифів для населення

11:22

Путініст Стас Михайлов відправляє дітей із РФ - що сталося

11:12

З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

10:57

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

10:51

"Мені не близька": зрадниця Ані Лорак приголомшила одкровенням про доньку

10:48

Чому 8 листопада не можна перевантажувати себе: яке церковне свято

10:40

В РФ заявили про підготовку диверсії на ЗАЕС: експерт оцінила ризик аварії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти