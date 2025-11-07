Як українською сказати 'собутыльник' - правильні варіанти знають одиниці

Українська мова має чимало колоритних слів, якими можна замінити росіянізм "собутильник".

Як правильно сказати українською "собутыльник" / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скріншот з відео в TikTok

Як правильно сказати українською "собутыльник"

Які влучні українські відповідники має це слово

Що означає вираз "чоповий брат"

Українці нерідко вживають слово "собутыльник", коли говорять про людину, з якою разом п’ють алкоголь. Однак це - запозичення з російської мови, яке не належить до української.

Українська акторка дубляжу та кіно, радіо- і телеведуча, тренерка з усного мовлення Вікторія Хмельницька своєму відео в TikTok поділилася добіркою влучних українських відповідників до слова "собутыльник".

За її словами, існує "море" перекладів до цього слова. Залежно від контексту, можна вживати такі варіанти, як:

почаркІвець,

сучАрник,

супиЯк,

співпляшкАр,

горілчАний брат,

товАриш по чАрці,

побратИм по чарчИні.

А ще, як додала Хмельницька, існує гарний вираз "чоповий брат". Він походить від слова "чіп" - дерев’яний корок, яким закорковують пляшки.

Про персону: Вікторія Хмельницька Вікторія Хмельницька — українська акторка дубляжу та кіно, радіо- і телеведуча, тренерка з усного мовлення, дикції та публічних виступів. Має багаторічний досвід роботи у сфері озвучення — її голос звучить у численних художніх фільмах й анімаційних стрічках. Як тренерка з усного мовлення, Вікторія Хмельницька проводить індивідуальні та групові заняття з техніки мови, сценічної вимови, управління голосом і комунікації.

