Як українською сказати 'собутыльник' - правильні варіанти знають одиниці

Ви дізнаєтеся:
- Як правильно сказати українською "собутыльник"
- Які влучні українські відповідники має це слово
- Що означає вираз "чоповий брат"
Українці нерідко вживають слово "собутыльник", коли говорять про людину, з якою разом п’ють алкоголь. Однак це - запозичення з російської мови, яке не належить до української.
Українська акторка дубляжу та кіно, радіо- і телеведуча, тренерка з усного мовлення Вікторія Хмельницька своєму відео в TikTok поділилася добіркою влучних українських відповідників до слова "собутыльник".
За її словами, існує "море" перекладів до цього слова. Залежно від контексту, можна вживати такі варіанти, як:
- почаркІвець,
- сучАрник,
- супиЯк,
- співпляшкАр,
- горілчАний брат,
- товАриш по чАрці,
- побратИм по чарчИні.
А ще, як додала Хмельницька, існує гарний вираз "чоповий брат". Він походить від слова "чіп" - дерев’яний корок, яким закорковують пляшки.
Як українською сказати "собутыльник" - відео:
Як повідомляв Главред, українській мові палець, на якому носять обручку, неправильно називати "безіменним" - це калька з російської. Насправді існує чимало питомих і мальовничих назв.
Також українці часто намагаються підсилити подяку, кажучи "велике дякую", однак такий вислів є неправильним. Дієслово "дякую" не поєднується з прикметниками.
Крім цього, українською неправильно вітати "з прошедшим днем народження" , оскільки це калька з російської мови. Як пояснює мовознавець Рамі Аль Шаєр, некоректними є й інші подібні форми: "з колишнім", "з пройшовшим".
Вікторія Хмельницька — українська акторка дубляжу та кіно, радіо- і телеведуча, тренерка з усного мовлення, дикції та публічних виступів. Має багаторічний досвід роботи у сфері озвучення — її голос звучить у численних художніх фільмах й анімаційних стрічках. Як тренерка з усного мовлення, Вікторія Хмельницька проводить індивідуальні та групові заняття з техніки мови, сценічної вимови, управління голосом і комунікації.
