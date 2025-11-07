Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп розхвалив Орбана і вирішив закрити очі на "пару проблем" Угорщини

Руслана Заклінська
7 листопада 2025, 21:50
131
Президент США візначив успіхи Орбана в політиці і розкритикував Європу за "величезні помилки".
Трамп розхвалив Орбана і вирішив закрити очі на 'пару проблем' Угорщини
Трамп розхвалив Орбана / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Що сказав Трамп:

  • Прем’єр Угорщини Віктор Орбан є дуже впливовою людиною
  • Американський лідер передбачає успіх Орбана на майбутніх виборах
  • США розглядають можливість винятків із санкцій, щоб Угорщина могла продовжити імпорт нафти з РФ

Президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі у Білому домі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном не шкодував теплих слів на адресу свого "угорського друга". Під час спільного обіду, який передував офіційним переговорам, американський лідер назвав Орбана "дуже впливовою людиною" та підкреслив, що в Угорщині "немає злочинності", на відміну від інших країн.

Спілкуючись із журналістами, Трамп заявив, що прем’єр Угорщини є "сильною фігурою", яку шанують і підтримують у власній країні. Він особливо відзначив політику Орбана щодо імміграції.

відео дня

"Європа зробила величезні помилки щодо імміграції, Орбан не зробив цих помилок", - заявив Трамп.

Президент США також додав, що угорський прем’єр - "дуже впливова людина, яку люблять", а в його країні начебто немає серйозних соціальних проблем.

"У нього немає злочинності, немає таких проблем, як у деяких країнах. Ймовірно, у нього є пара проблем, про які я не знаю, можливо, про які не хочу знати", - додав Трамп.

Американський лідер зазначив, що Орбана "поважають усі, а деякі навіть люблять". Сам Трамп, за його словами, "і любить, і поважає" угорського прем’єра.

"Він буде дуже успішним на своїх майбутніх виборах", - зазначив він.

Трамп похвалив Орбана - відео:

Трамп розхвалив Орбана і вирішив закрити очі на 'пару проблем' Угорщини
Трамп похвалив Орбана / Фото: скріншот

Російська нафта

США розглядають можливість винятку із санкцій, аби дозволити Угорщині продовжити імпорт російської нафти. Журналіст запитав американського лідера, чи готовий Вашингтон пом’якшити санкційний режим для Будапешта. У відповідь Трамп визнав, що Угорщина стикається з серйозними енергетичними труднощами.

"Ми розглядаємо це питання, тому що їй дуже важко отримувати нафту і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, у них немає переваги у вигляді виходу до моря. Це велика країна, велика країна, але в неї немає моря. У них немає портів. Тому це серйозна проблема", - сказав Трамп.

Президент також зауважив, що деякі європейські держави не мають таких проблем, як Угорщина, але продовжують купувати нафту і газ у Росії, попри санкційні обмеження.

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Чим закінчиться зустріч Трампа з Орбаном - думка експерта

Візит прем’єра Угорщини Віктора Орбана до США на переговори з Дональдом Трампом не вплине на політику Білого дому щодо відмови від російських енергоносіїв, вважає експерт Максим Гардус. Він пояснив, що вплив Орбана на Трампа був перебільшений, а Європейський Союз уже здебільшого припинив закупівлі російської нафти, крім Угорщини та Словаччини.

За його словами, зустріч на Алясці не дала результатів, обіцянки Путіна не виконані, а підтримка України серед американців і республіканців зростає. Орбан не має чим переконати США знизити тиск на Росію, оскільки його країна незначна в торгівлі, транзиті та впливі в ЄС, а сам прем’єр має токсичний стиль. Гардус припустив, що візит Орбана до Вашингтона, швидше за все, закінчиться нічим.

Зустріч Трампа з Орбаном - новини за темою

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан на зустрічі з президентом США планує обговорити можливу зустріч із Путіним. Орбан також прагне добитися скасування санкцій США проти російських компаній і запросити Трампа до Угорщини.

Як повідомляв Главред, 7 листопада у Білому домі розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Під час розмови Трамп заявив, що якщо все ж вирішить провести переговори з Путіним, то вони відбудуться в Будапешті.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив проти вступу України до ЄС. Він заявив, що Євросоюз, повинен обмежитися стратегічним партнерством з Україною без надання їй членства.

Читайте також:

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Угорщина Дональд Трамп Віктор Орбан Трамп новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ

У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ

23:26Війна
Росіяни атакували Харківщину: КАБи вдарили по АЗС, постраждали люди

Росіяни атакували Харківщину: КАБи вдарили по АЗС, постраждали люди

22:54Україна
Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

22:23Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця року

Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця року

Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Останні новини

23:26

У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ

23:24

Як підготувати авто до зими - сім речей, які потрібно обов'язково перевірити

23:21

Кого Тарас Цимбалюк відправив додому з проєкту "Холостяк"

22:54

Росіяни атакували Харківщину: КАБи вдарили по АЗС, постраждали людиФото

22:23

Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
22:19

Зеленський призначив нового командувача безпілотних систем ППО - хто ним став

22:17

Інтернет стане швидкісним: один трюк змусить Wi-Fi "літати" як ракетаВідео

21:50

Трамп розхвалив Орбана і вирішив закрити очі на "пару проблем" УгорщиниВідео

21:46

Як страх перед магією перетворився на сатиру: феномен "Конотопської відьми"

Реклама
21:18

Психологічний тест Люшера по кольорах: чого саме вам найбільше не вистачаєВідео

21:13

Орбан відповів Трампу, чи може Україна виграти війну

21:12

"У нас у селі "таке" подушило курей": українці висміяли страшне фото Лорак

21:02

Ігнорувати не можна: який індикатор в авто сигналізує про серйозну проблему

20:55

Про бруд і запах можна забути: геніальний спосіб швидкого очищення мікрохвильовкиВідео

20:52

Карта України може змінитися: які області можуть зникнути чи з’явитися

20:49

З посудомийки на діву: божевільне перевтілення 72-річної українки

20:26

Як українською сказати "собутыльник" - правильні варіанти знають одиниціВідео

20:16

Зеленський відповів Лукашенку на його "запрошення" українців до Білорусі

20:11

Відомий співак-путініст став жертвою підтримки Путіна

20:07

Чи вийде євро за межі 50 гривень: українцям назвали курс валют з понеділка

Реклама
19:56

Лютий холод дарма: один простий трюк зігріє квартиру за копійкиВідео

19:48

Пристрасті розпалюються: учасниці "Холостяка" повстали проти Діани Зотової

19:35

Один на все море: чому лише Зміїний став справжнім островом

19:11

В усіх областях України вимикатимуть світло: відомі графіки на 8 листопада

19:10

Навіщо Орбан поїхав на уклін до ТрампаПогляд

19:04

"Шукаємо ботанів, а не тигрів": Мадяр у відео оригінально закликав приєднуватися до Сил Безпілотних Систем актуально

19:01

Секрет сантехніків розкрито: злив каналізації прочиститься за лічені секундиВідео

18:58

"На що мені жити?": через збій у ПриватБанку люди залишилися без грошей

18:20

Квитки на рейси в Україні теж купуватимуть через Дію: в УЗ назвали терміни

18:08

"Ціль номер один": Зеленський назвав місто, яке РФ хоче взяти будь-якою ціноюВідео

18:01

Сайт УНІАН вже понад рік утримує першість у новинному диджитал сегменті України новини компанії

17:59

"Потрібно готуватися": Зеленський попередив про непросту зиму через атаки РФВідео

17:57

Миші втечуть назавжди: простий засіб із кухні розв'яже проблему за нічВідео

17:55

Спецпризначенці СБУ утилізують росіян біля Покровська у промислових масштабах. Це результат системної роботи, - експерт

17:54

Рекордні втрати РФ, успіхи ЗСУ та відповідь Орбану – головні заяви ЗеленськогоВідео

17:54

Захист від дронів: Зеленський анонсував важливу програму

17:31

"Ніколи не бачили такого": чим українська картопля дивувала англійців 300 років томуВідео

17:27

ЗСУ просунулися на Донеччині: Сирський заявив про посилення тиску на РФ

17:17

"Затишшя" у Покровську: військові сказали про можливий удар РФ по іншому місту

16:53

Долар різко впав у ціні, євро дешевшає: курс валют на 10 листопада

Реклама
16:52

Візит Джолі до Херсона: скандал із ТЦК розлютив київських чиновників - Telegraph

16:47

Зустріли біля потяга: Анджеліна Джолі отримала особливий подарунок в УкраїніВідео

16:39

Один спосіб очищення нержавійки підкорив Мережу: холодильник блищить, як дзеркалоВідео

16:35

Ціна стрімко "летить" у прірву: в Україні неочікувано подешевшав популярний овоч

16:33

Росіяни з дрона обстріляли маршрутку на Херсонщині: є загиблий та поранені

16:20

Чи тече у ваших жилах східна кров: прізвища українців з турецьким минулим

16:13

"Говорила маячню": подруги Повалій раптово розкрили її справжнє обличчя

15:55

"Мобілізував" майже 90 тисяч москвичів: СБУ повідомила Собяніну про підозру

15:48

Гончаренка могли інтегрувати в партію Порошенка як "ФСБшну консерву" - військовий

15:44

Лавров "потрапив у немилість" Путіна: у Кремлі зробили публічну заяву

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти