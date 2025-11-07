Трамп розхвалив Орбана і вирішив закрити очі на 'пару проблем' Угорщини

Президент США візначив успіхи Орбана в політиці і розкритикував Європу за "величезні помилки".

https://glavred.net/world/tramp-rashvalil-orbana-i-reshil-zakryt-glaza-na-paru-problem-vengrii-10713413.html Посилання скопійоване

Трамп розхвалив Орбана / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Що сказав Трамп:

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан є дуже впливовою людиною

Американський лідер передбачає успіх Орбана на майбутніх виборах

США розглядають можливість винятків із санкцій, щоб Угорщина могла продовжити імпорт нафти з РФ

Президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі у Білому домі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном не шкодував теплих слів на адресу свого "угорського друга". Під час спільного обіду, який передував офіційним переговорам, американський лідер назвав Орбана "дуже впливовою людиною" та підкреслив, що в Угорщині "немає злочинності", на відміну від інших країн.

Спілкуючись із журналістами, Трамп заявив, що прем’єр Угорщини є "сильною фігурою", яку шанують і підтримують у власній країні. Він особливо відзначив політику Орбана щодо імміграції.

відео дня

"Європа зробила величезні помилки щодо імміграції, Орбан не зробив цих помилок", - заявив Трамп.

Президент США також додав, що угорський прем’єр - "дуже впливова людина, яку люблять", а в його країні начебто немає серйозних соціальних проблем.

"У нього немає злочинності, немає таких проблем, як у деяких країнах. Ймовірно, у нього є пара проблем, про які я не знаю, можливо, про які не хочу знати", - додав Трамп.

Американський лідер зазначив, що Орбана "поважають усі, а деякі навіть люблять". Сам Трамп, за його словами, "і любить, і поважає" угорського прем’єра.

"Він буде дуже успішним на своїх майбутніх виборах", - зазначив він.

Трамп похвалив Орбана - відео:

Трамп похвалив Орбана / Фото: скріншот

Російська нафта

США розглядають можливість винятку із санкцій, аби дозволити Угорщині продовжити імпорт російської нафти. Журналіст запитав американського лідера, чи готовий Вашингтон пом’якшити санкційний режим для Будапешта. У відповідь Трамп визнав, що Угорщина стикається з серйозними енергетичними труднощами.

"Ми розглядаємо це питання, тому що їй дуже важко отримувати нафту і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, у них немає переваги у вигляді виходу до моря. Це велика країна, велика країна, але в неї немає моря. У них немає портів. Тому це серйозна проблема", - сказав Трамп.

Президент також зауважив, що деякі європейські держави не мають таких проблем, як Угорщина, але продовжують купувати нафту і газ у Росії, попри санкційні обмеження.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Чим закінчиться зустріч Трампа з Орбаном - думка експерта

Візит прем’єра Угорщини Віктора Орбана до США на переговори з Дональдом Трампом не вплине на політику Білого дому щодо відмови від російських енергоносіїв, вважає експерт Максим Гардус. Він пояснив, що вплив Орбана на Трампа був перебільшений, а Європейський Союз уже здебільшого припинив закупівлі російської нафти, крім Угорщини та Словаччини.

За його словами, зустріч на Алясці не дала результатів, обіцянки Путіна не виконані, а підтримка України серед американців і республіканців зростає. Орбан не має чим переконати США знизити тиск на Росію, оскільки його країна незначна в торгівлі, транзиті та впливі в ЄС, а сам прем’єр має токсичний стиль. Гардус припустив, що візит Орбана до Вашингтона, швидше за все, закінчиться нічим.

Зустріч Трампа з Орбаном - новини за темою

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан на зустрічі з президентом США планує обговорити можливу зустріч із Путіним. Орбан також прагне добитися скасування санкцій США проти російських компаній і запросити Трампа до Угорщини.

Як повідомляв Главред, 7 листопада у Білому домі розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Під час розмови Трамп заявив, що якщо все ж вирішить провести переговори з Путіним, то вони відбудуться в Будапешті.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив проти вступу України до ЄС. Він заявив, що Євросоюз, повинен обмежитися стратегічним партнерством з Україною без надання їй членства.

Читайте також:

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред