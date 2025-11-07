Росіяни атакували Харківщину: КАБи вдарили по АЗС, постраждали люди

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики.

Росія вдарила авіабомбами по АЗС на Харківщині

Травмовано п’ятьох людей, серед яких працівник поліції

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження

Ввечері у п’ятницю, 7 листопада, країна-агресор Росія вдарила авіабомбами по АЗС на Харківщині. Унаслідок російського авіаудару травмовано п’ятьох людей, серед яких працівник поліції. Усіх постраждалих госпіталізовано. Про це повідомила поліція Харківської області.

"7 листопада близько 21:00 ворог здійснив обстріл, попередньо, авіаційними бомбами типу КАБ, по території Пісочинської громади Харківського району. Внаслідок влучання пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається що травми різного ступеня тяжкості отримали дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків - 35 і 31 року. Серед поранених - працівник поліції, який перебував на службі.

В поліції наголосили, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики.

"Поліцейські документують наслідки воєнного злочину, допомагають постраждалим і забезпечують громадську безпеку. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", - додали у відомстві.

Чи може Україна перехоплювати КАБи

Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов сказав, що перехоплювати КАБи зенітними дронами-перехоплювачами Україна не може.

Він підкреслив, що швидкість реактивного КАБа, особливо на початковій ділянці польоту, значно висока і навіть перевищує швидкість Шахедів.

"У нас залишається класична можливість ураження таких цілей засобами ППО і ракетами. Для нас це важко, тому що у нас постійно не вистачає цих перехоплювачів - спостерігається ракетний голод. Щоб перехоплювати і знищувати КАБи, нам доведеться витрачати ті найдорожчі ракети від західних партнерів, які ми економимо і яких нам не вистачає", - наголосив експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 листопада російські окупаційні війська завдали удару дронами по Запоріжжю. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий дитячий садок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також російські військові 7 листопада, близько 12:00 атакували автовокзал у Нововоронцовці Бериславського району на Херсонщині. Окупанти з дрона скинули вибухівку на маршрутку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутня зима в Україні буде непростою, оскільки російські окупанти накопичують ударні дрони для нових атак.

