ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Удари по енергетичній інфраструктурі навколо Москви мають військово-стратегічну мету, зазначила експертка.

https://glavred.net/war/vsu-nachali-bit-po-podstanciyam-moskvy-mozhet-li-stolica-rf-pogruzitsya-v-temnotu-10713080.html Посилання скопійоване

Наскільки реальний сценарій блекауту в Москві / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказала Кошарна:

Україна може зробити блекаут у Москві

Ціль таких атак полягає в тому, щоб вивести з ладу об'єкти російського ВПК

Сценарій блекауту в Москві цілком реальний. Сили оборони України вже почали бити по підстанціях, які заживлюють російську столицю. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла незалежний експерт з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна

Вона зазначила, що хоча навколо Москви розгалужена енергомережа з кількома кільцевими лініями живлення та потужною ППО, бо туди стягнули все можливе. За її словами, подолати цей захист наразі вельми складно.

відео дня

Експерт з ядерної енергетики й безпеки додала, що підстанція "Володимирська", яка нещодавно вже була уражена, отримує живлення від "Ногінської", котра має прямий зв’язок із Москвою.

Кошарна наголошує, що у цьому районі також розміщені великі енерговитратні промислові підприємства, наприклад, Липецький металургійний комбінат та військові заводи. Отже, мета ударів — не спричинити масовий блекаут серед мирного населення, а вивести з ладу об’єкти оборонно-промислового комплексу.

"Ми не воюємо проти цивільного населення, на відміну від росіян. Звичайно, треба бути дуже обережними, щоб потім нас не звинувачували в "дзеркальних" діях", - резюмує вона.

Яка ціль ударів по Росії - думка експерта

Як писав Главред, колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука наголосив, що "умовний" удар по Кремлю не матиме значного ефекту.

Натомість набагато більший резонанс і невдоволення серед росіян може спричинити виведення з ладу аеропортів у столиці.

Експерт також зазначив, що у Московській області розташовано чимало об’єктів, деякі з яких виготовляють унікальну продукцію, зокрема для балістичних ракет, і таких підприємств більше немає в усій Росії.

"Тож якщо ми виведемо з ладу хоча б одне з таких підприємств, то виробничий ланцюжок хоча б на деякий час буде розірвано. Блекаут у Москві теж був би незайвим, але я сумніваюся в тому, що зараз ми можемо це організувати - подивіться на карту ППО Москви. А ось аеропорти Москви - це слабке місце. Тому, якщо і наносити удари по столиці РФ, я вважаю за доцільне сконцентруватися саме на аеропортах", - додав Тука.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 листопада на території Стерлітамацького нафтохімічного заводу (СНХЗ) у російській Республіці Башкортостан знову стався вибух. Цей об’єкт уже зазнав атаки дронами в ніч проти 4 листопада. Як повідомляє російський паблік Astra, вибух нібито стався внаслідок потрапляння уламків безпілотника.

Тим часом повстанський рух "Свобода Росії", який діє всередині держави-агресора, провів низку диверсій, спрямованих на підрив російської військової логістики. За даними Головного управління розвідки, в результаті операцій було знищено десятки локомотивів, які використовувалися для транспортування зброї, боєприпасів і техніки для армії РФ.

Водночас, за словами соціолога та публіциста Ігоря Ейдмана, Сили оборони останніми ударами намагаються перевірити ефективність системи протиповітряної оборони Москви.

Інші новини:

Про персону: Ольга Кошарна Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред