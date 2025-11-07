Відомий співак-путініст став жертвою підтримки Путіна

В Італії почалися протести проти виступу російського співака-путініста.

Російському оперному співаку перекрили кисень / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Instagram/sevastopoltheatre

Коротко:

Чому скасували концерти Абдразакова

У якій опері він не виступить

Російський баритон Ільдар Абдразаков поплатився за свою підтримку російського терориста Путіна.

Як повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA, артист не співатиме "Дон Жуана" у веронській Арена-ді-Верона в січні наступного року. Усе сталося після того, як фонд амфітеатру виступив проти нього, звинувативши в його пропутінській позиції.

Тепер співаку доведеться виступати в Росії / Фото Instagram/sevastopoltheatre

"Ільдар Абдразаков не буде виступати в опері "Дон Жуан", яка буде показана у веронському театрі Філармоніко з 18 до 25 січня 2026 року", - йдеться в короткій заяві фонду "Арена-ді-Верона" у відповідь на протести проти виступу російського баритона, який вважається близьким до Путіна.

Про персону: Ільдар Абдразаков Ільдар Абдраза́ков - російський оперний співак (бас). Заслужений артист РФ. Переможець 3-го сезону шоу "Маска" на пропагандистському НТВ.

