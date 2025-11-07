Рекордні втрати РФ, успіхи ЗСУ та відповідь Орбану – головні заяви Зеленського

Президент заявив, що в жовтні росіяни зазнали найбільших втрат від початку війни.

Президент України Володимир Зеленський зробив низку важливих заяв на брифінгу за підсумками Ставки Верховного головнокомандувача. Зокрема, він говорив про нові контракти в ЗСУ, втрати армії РФ, ситуацію на фронті та членство України в ЄС.

Втрати росіян на фронті

Зеленський наголосив, що російські війська в жовтні зазнали найбільших втрат від початку війни проти України. Бійці Сил оборони за місяць ліквідували понад 25 тисяч окупантів.

За його слова, така велика кількість російських втрат підтверджена відеоматеріалами.

"Тут чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженням. Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць", - додав він.

Президент уточнив, що загальні втрати росіян за жовтень можуть становити 27-28 тисяч - дві-три тисячі ще не були підтверджені.

Зазначається, що такого результату вдалося досягти завдяки збільшенню використання безпілотників на фронті.

Просування ЗСУ в Куп'янську

Зеленський розповів, що у Куп'янську на Харківщині українські сили просунулися на 1100-1200 метрів. Водночас у Вовчанську ситуація напружена, російські війська накопичують сили.

"Їх накопичення за цю добу побачили наші військові", - йдеться у повідомленні.

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС та російської нафти

Президент України відповів, чи зможе президент США Дональд Трамп переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана припинити блокувати вступ України до ЄС, а Угорщину - відмовитися від російської нафти.

"Орбан, який обговорює питання з різними світовими гравцями, щоб вони на нас вплинули, на мою думку, мав будувати виборчу кампанію не на ненависті до нас, а на дружбі", - сказав гарант.

Він додав, що Україна не може дати можливість росіянам заробляти на енергетиці і знайде вихід, щоб російської нафти в Європі не було, це питання часу і позиції країни.

"Орбан думає, що заблокувавши вступ України до ЄС, він зупинить розвиток країни, але це не так. Ніхто не зупинить розвиток України. Росіяни не змогли. Для нас гідність і свобода - дуже важливі речі, і Орбан не зможе це заблокувати", - наголосив Зеленський.

Нові контракти ЗСУ

Глава держави заявив, що базова ставка оплати праці для військовослужбовців після впровадження нових видів контракту становитиме 50-60 тисяч грн.

"Ми готуємось до контракту на найближче майбутнє для наших військових. Для нас це дуже важливо, щоб контракт був справедливим для всіх - для тих, хто мобілізований і захоче перейти на контракт, для тих, хто сьогодні мають контракт і захочуть перейти на новий контракт, і для тих військових або невійськових, хто захоче долучитись до лав Збройних сил України в майбутньому також буде цей контракт. Тобто він буде справедливий для всіх", - наголосив Зеленський.

Він додав, що наразі триває робота над визначенням джерел фінансування цієї ініціативи.

Лукашенко відповість за допомогу росіянам у війні

Зеленський також додав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поводиться надто балакуче й намагається втрутитися в мирний процес між Україною, США та європейськими країнами.

"Лукашенко став дуже балакучим в медіа. Нам його доброта до українського народу, коли о 04:00 ранку літають ракети, не потрібна", - сказав президент і додав, що Лукашенко ще відповість за допомогу росіянам у війні проти України.

Зеленський анонсував важливу програму

Варто додати, що Володимир Зеленський також оголосив про запуск програми, спрямованої на захист прифронтових міст, зокрема Херсона, від атак російських безпілотників.

Відомо, що програма передбачає комплекс заходів для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих безпілотників, які загрожують місту.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україна може зіткнутися з "вічною війною" та повільним "розпадом" території, якщо Європа різко не посилить тиск на країну-агресора Росію.

Президент США Дональд Трамп заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні.

Водночас, прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що між Києвом та Москвою очевидно відсутня довіра, а пауза у переговорному процесі виникла "через Київ і провокації Європи".

