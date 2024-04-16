'Різна картина загроз': у США відмовились захищати Україну, як було в Ізраїлі

У США додали, що країна не буде брати особисту участь у військовому конфлікт з РФ.

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США не будуть особисто захищати українське небо / Колаж: Главред, фото: defense.gov, US Air Force

Україна потребує негайної військової допомоги, щоб захистити людей від російських атак з повітря. США та інші країни показали на приклади Ізраїлю, що вони можуть допомагати своїм союзникам навіть збивати ракети та дрони. Однак що стосується України, то тут все не так однозначно. США не хочуть допомагати Україні у збиванні російських ракет та дронів. Про це заявив координатор Білого дому у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час брифінгу.

Він зазначив, що США не будуть брати участі у захисті повітряного простору України.

"Це різні конфлікти. Різний повітряний простір. Різна картина загроз. Президент ясно дав зрозуміти ще на початку конфлікту в Україні, що Сполучені Штати не будуть брати участі в цьому конфлікті у військовому плані", – наголосив він. відео дня

Він додав, що США надають Україні допомогу для забезпечення захисту неба. Водночас слід зазначити, що ця допомога від США вже давно не надходила Україні.

"Ми постачаємо Україні засоби, яких вони потребують, щоб допомогти їм захистити їхній повітряний простір. На жаль, ми не можемо робити цього зараз, оскільки ми не маємо додаткового фінансування, якого вони так відчайдушно потребують", – додав він.

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Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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