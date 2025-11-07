"У нас у селі "таке" подушило курей": українці висміяли страшне фото Лорак

Українці смішно пожартували з приводу зовнішності зрадниці Лорак.

Ані Лорак здивувала зовнішністю / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

У мережі опублікували фото української запроданки і співачки Ані Лорак, яка продовжує розважати росіян своїм співом, що слабшає.

Відповідним фото поділилася популярна розважальна сторінка в Instagram, яка довгі роки публікує меми "Баба і Кіт". Зокрема, паблік поділився зображенням Лорак, яка, ймовірно, перенесла не одну пластичну операцію і тепер зовсім не схожа сама на себе.

А коли її знімають із близької відстані, люди в буквальному сенсі лякаються.

Паблік також показав, як на фото запроданки реагують люди. Один із коментарів виявився особливо іскрометним.

Українці висміяли зрадницю Лорак / Фото Instagram/_baba_i_kit_

Зазначимо, як повідомляв Главред, напередодні Лорак показала свіже фото доньки Софії, яку вона народила від громадянина Туреччини - Мурата Налчаджиоглу.

Раніше Ані Лорак, яка зараз перебуває у другому шлюбі з іспанцем Ісааком Віджраку, стала посміховиськом на своїй новій батьківщині - терористичній Росії.

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії та продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

