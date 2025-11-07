"Мобілізував" майже 90 тисяч москвичів: СБУ повідомила Собяніну про підозру

Сергій Собянін використовує власний адмінресурс, щоб сприяти війні Росії проти України.

СБУ повідомила Собяніну про підозру / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/SBUkr

Коротко:

Собяніну заочно повідомлено про підозру за статтею про пособництво у веденні агресивної війни

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності

Меру Москви Сергію Собяніну заочно повідомлено про підозру, оскільки він "мобілізував" на війну проти України майже 90 тис. москвичів. Про це повідомила СБУ в п'ятницю, 7 листопада.

Слідство встановило, що Собянін використовує власний адмінресурс, щоб сприяти війні Росії проти України. А для організації мобілізаційної роботи та іншого сприяння збройним формуванням росіян він очолив профільну групу в складі координаційної ради при уряді РФ.

Так, тільки через московські "пункти відбору на військову службу за контрактом" було завербовано понад 70 тис. жителів російської столиці.

Крім того, Собянін регулярно залучає техніку і працівників із підконтрольних йому комунальних підприємств для облаштування військових об'єктів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

"Передусім ідеться про будівництво фортифікаційних споруд та укріпрайонів у фронтових районах Донецької та Луганської областей", - уточнили в СБУ.

На підставі зібраних доказів Собяніну заочно повідомлено про підозру за статтею про пособництво у веденні агресивної війни, скоєну групою осіб (ч.5 ст.27, ч.1 ст.28, ч.2 ст.437 Кримінального кодексу України).

"Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - резюмували у спецслужбі.

Кому СБУ ще повідомила про підозру

28 жовтня стало відомо про те, що Служба безпеки України повідомила про підозру російському співаку Філіпу Кіркорову, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну.

Російському реперу Тіматі, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, СБУ заочно повідомила про підозру.

Російський співак Ярослав Дронов (псевдонім Shaman) заочно отримав підозру за публічну підтримку і пропаганду війни Росії проти України.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

