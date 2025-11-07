ЗСУ просунулися на Донеччині: Сирський заявив про посилення тиску на РФ

На Добропільському виступі українські штурмовики просунулися вперед. Збільшення тиску на цьому напрямку змушує РФ розпорошувати сили та унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
Головком ЗСУ заслухав доповіді командирів щодо поточної ситуації на Донеччині та першочергових потреб підрозділів. Серед ключових питань — убезпечення логістичних шляхів, а також координація дій штурмових груп, які продовжують витісняти російські війська з міських районів.
"Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами. Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська", - зазначив Сирський.
За його словами, минулої доби на окремих напрямках Добропільського виступу штурмові підрозділи України просунулися вперед. Загалом, за час проведення операції звільнено 188 км² території, ще 248,7 км² зачищено від російських ДРГ.
"Бойова робота зі знищення окупантів триває. Дякую кожному українському захиснику й кожній захисниці за стійкість, хоробрість та професіоналізм", - наголосив він.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред