ЗСУ просунулися на Донеччині: Сирський заявив про посилення тиску на РФ

Сирський наголосив, що українські війська посилюють свої позиції.

https://glavred.net/front/vsu-prodvinulis-na-donetchine-syrskiy-zayavil-ob-usilenii-davleniya-na-rf-10713320.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 127 окрема важка механізована бригада

На Добропільському виступі українські штурмовики просунулися вперед. Збільшення тиску на цьому напрямку змушує РФ розпорошувати сили та унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Головком ЗСУ заслухав доповіді командирів щодо поточної ситуації на Донеччині та першочергових потреб підрозділів. Серед ключових питань — убезпечення логістичних шляхів, а також координація дій штурмових груп, які продовжують витісняти російські війська з міських районів.

"Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами. Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська", - зазначив Сирський.

відео дня

За його словами, минулої доби на окремих напрямках Добропільського виступу штурмові підрозділи України просунулися вперед. Загалом, за час проведення операції звільнено 188 км² території, ще 248,7 км² зачищено від російських ДРГ.

"Бойова робота зі знищення окупантів триває. Дякую кожному українському захиснику й кожній захисниці за стійкість, хоробрість та професіоналізм", - наголосив він.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред