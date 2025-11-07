Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

Українці наразі не помітили зростання цін тільки через позицію виробників.

Ситуація з борошном в Україні критична / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, Главред

Що повідомив Пучков:

Через відключення електроенергії ціни на борошно зросли

Хліб мав помітно подорожчати, але цього не сталося

Відключення світла вплинули на різке зростання цін на житнє борошно - воно подорожчало майже вдвічі. Однак українці цього не відчули, адже виробники прийняли рішення "пожертвувати" собою.

Про це у коментарі виданню Телеграф розповів віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олексій Пучков. За його словами, в Україні житнього борошно мало.

Як дефіцит борошна вплинув на ціни на хліб

За останні 6 місяців ціна на житнє борошно зросла майже у два рази. Через це вартість хліба мала зростати помітно, але споживачі цього не помічали. Причиною є те, що виробник почав "з'їдати себе". Пучков зауважив, що звичайне пшеничне борошно також подорожчало приблизно на 30%.

У виробників були сподівання, що новий урожай змінить ситуацію, однак ціна не знизилась, а навіть трохи зросла.

Як зміняться ціни на хліб до кінця року - прогноз експерта

Главред писав, що згідно з прогнозом першого віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка, до кінця року ціни на хліб можуть зрости ще на 5−10%.

Збільшення ціни перш за все спричинено зростанням собівартості виробництва хліба, зокрема, зростання цін на сировину, борошно, особливо житнє. Крім цього, дорожчими стали енергоносії, логістика та витрати на оплату праці.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що зростання витрат на електроенергію утримує ціни на молочну продукцію в Україні на високому рівні, тоді як через зниження купівельної спроможності споживачів попит на свіжі молочні товари зменшується.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше за кілька місяців знижуються відпускні ціни на огірки. Істотне підвищення цін на тепличні огірки в Україні протягом декількох місяців негативно позначилося на попиті і, відповідно, на темпах збуту наявних партій продукції.

Напередодні стало відомо, що ситуація з виробництвом вершкового масла в Україні різко погіршується. Через збитковість багато заводів змушені скорочувати виробництво або й зовсім його припиняти.

Про персону: Олексій Пучков Олексій Пучков - віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор хлібопекарського виробництва "Урожай" у Запоріжжі.

