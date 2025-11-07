Рус
Зеленський призначив нового командувача безпілотних систем ППО - хто ним став

Руслана Заклінська
7 листопада 2025, 22:19оновлено 7 листопада, 22:56
Новий командувач брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО.
Зеленський призначив нового командувача безпілотних систем ППО - хто ним став
Черевашенко став новим командувачем безпілотних систем ППО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 23 ОМБр, facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

  • Зеленський призначив командувача безпілотних систем ППО
  • Ним став Юрій Черевашенко
  • Черевашенко брав участь у створенні мобільних бригад швидкого реагування ППО

Полковника Юрія Черевашенка призначено командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони та заступником командувача Повітряних сил ЗСУ. Відповідний наказ міністра оборони Дениса Шмигаля погодив президент України, повідомив Офіс президента.

"Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме - дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння", - зазначив Зеленський.

відео дня

Що відомо про Юрія Черевашенка

Як зазначає офіційний портал президента, Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО. Останнім часом він спеціалізувався на роботі з дронами-перехоплювачами, а на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах України.

На початку 2010-х Юрій Черевашенко був начальником штабу окремого радіотехнічного батальйону Рівненського гарнізону, який входив до складу 13-го армійського корпусу. На базі цього корпусу у 2013 році сформували Оперативне командування "Північ".

За даними OBOZ.UA, полковник Юрій Черевашенко раніше обіймав посади начальника відділу розвитку та заступника командувача військ протиповітряної оборони Командування Сухопутних військ Збройних сил України. На початку 2023 року він разом із полковником Олександром Павлюком брав участь у створенні першої групи з 30 мобільних бригад швидкого реагування ППО.

За інформацією LIGA.net, до призначення Черевашенко був командувачем окремого угруповання ППО Київського регіону.

Звільнено двох заступників секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

З посад заступників секретаря РНБО звільнено Сергія Демедюка та Андрія Кононенка. Про це свідчать укази №831/2025 та №832/2025.

Нові призначення в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 3 серпня президент України призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ. Ним став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Також 27 серпня Зеленський призначив Ольгу Стефанішину новим послом України в США. Глава держави наголосив на пріоритеті зміцнення відносин із Вашингтоном, зокрема у сфері оборони.

Як повідомляв Главред, 15 жовтня президент призначив Сергія Лисака головою Одеської МВА. Раніше він очолював Дніпропетровську ОДА, а його заступник Владислав Гайваненко став виконуючим обов’язки голови Дніпропетровської ОДА.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

війна в Україні ПВО Володимир Зеленський беспилотники новини України війна Росії та України
