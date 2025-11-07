Якщо Трамп вирішить зустрітися з Путіним, то зустріч відбудеться в Будапешті

Орбан відповів Трампу, чи може Україна виграти війну / Фото: скріншот

У Білому домі проходить зустріч президентів США Дональда Трампа та Угорщини Віктора Орбана, під час якої американський лідер заявив, що якщо він вирішить-таки зустрітися з Путіним, то зустріч відбудеться в Будапешті

"Я б хотів провести її в Угорщині, у Будапешті... Я не хотів тоді проводити зустріч, тому що не думав, що там відбудеться щось значуще. Але якщо вона відбудеться, я хотів би провести її в Будапешті", - сказав президент США Дональд Трамп перед робочим обідом із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Білому домі.

Орбан відповів, чи може Україна виграти війну у рф

Таке запитання поставив йому президент США Дональд Трамп під час зустрічі.

"Дива трапляються", - відповів Орбан. Трамп на це сказав: "Так".

Як повідомляв Главред, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україна може зіткнутися з "вічною війною" і повільним "розпадом" території, якщо Європа різко не посилить тиск на країну-агресора Росію.

Президент США Дональд Трамп заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні.

Водночас прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що між Києвом і Москвою очевидно відсутня довіра, а пауза в переговорному процесі виникла "через Київ та провокації Європи".

