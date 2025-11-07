Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В усіх областях України вимикатимуть світло: відомі графіки на 8 листопада

Марія Николишин
7 листопада 2025, 19:11
1720
В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
В усіх областях України вимикатимуть світло: відомі графіки на 8 листопада
Відключення світла 8 листопада / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло
  • Графіки відключень триватимуть з 08:00 до 21:00
  • Обсяг відключень складатиме від 1 до 2 черг

У суботу, 8 листопада, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Там наголосили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

відео дня

Так, графіки погодинних відключень триватимуть з 08:00 до 21:00. Обсяг складатиме від 1 до 2 черг.

Водночас, графіки обмеження потужності для промислових споживачів триватимуть з 07:00 до 22:00.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - йдеться у повідомленні.

В усіх областях України вимикатимуть світло: відомі графіки на 8 листопада
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергетиці

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що Росія прагне саме повного блекауту в Україні і вибиває енергосистему.

За його оцінками, цей сезон буде на 20-25% складнішим і важчим, ніж попередні.

"Без зайвої паніки і без "рожевих окулярів" потрібно зазначити, що цієї зими Україні буде непросто, але в нас є генератори, батареї і досвід виживання під час регулярних атак на енергетику. Але чогось критичного я не очікую", - наголосив він.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко сказав, що попри загрозу регулярних відключень електроенергії, мешканці західних областей України можуть розраховувати на стабільніше постачання світла.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що щороку з настанням тепла в оселях споживання електроенергії зменшується, що позитивно впливає на стабільність енергосистеми.

Водночас, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що продовження обстрілів, особливо взимку, під час опалювального сезону, дійсно може призвести до масштабного блекауту. Українці можуть залишитися без світла, опалення, води та газу.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго новини України відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський відповів Лукашенку на його "запрошення" українців до Білорусі

Зеленський відповів Лукашенку на його "запрошення" українців до Білорусі

20:16Політика
В усіх областях України вимикатимуть світло: відомі графіки на 8 листопада

В усіх областях України вимикатимуть світло: відомі графіки на 8 листопада

19:11Україна
"Ціль номер один": Зеленський назвав місто, яке РФ хоче взяти будь-якою ціною

"Ціль номер один": Зеленський назвав місто, яке РФ хоче взяти будь-якою ціною

18:08Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця року

Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця року

Останні новини

20:16

Зеленський відповів Лукашенку на його "запрошення" українців до Білорусі

20:07

Чи вийде євро за межі 50 гривень: українцям назвали курс валют з понеділка

19:56

Лютий холод дарма: один простий трюк зігріє квартиру за копійкиВідео

19:48

Пристрасті розпалюються: учасниці "Холостяка" повстали проти Діани Зотової

19:35

Один на все море: чому лише Зміїний став справжнім островом

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
19:11

В усіх областях України вимикатимуть світло: відомі графіки на 8 листопада

19:10

Навіщо Орбан поїхав на уклін до ТрампаПогляд

19:04

"Шукаємо ботанів, а не тигрів": Мадяр у відео оригінально закликав приєднуватися до Сил Безпілотних Систем актуально

19:01

Секрет сантехніків розкрито: злив каналізації прочиститься за лічені секундиВідео

Реклама
18:58

"На що мені жити?": через збій у ПриватБанку люди залишилися без грошей

18:20

Квитки на рейси в Україні теж купуватимуть через Дію: в УЗ назвали терміни

18:08

"Ціль номер один": Зеленський назвав місто, яке РФ хоче взяти будь-якою ціноюВідео

18:01

Сайт УНІАН вже понад рік утримує першість у новинному диджитал сегменті України новини компанії

17:59

"Потрібно готуватися": Зеленський попередив про непросту зиму через атаки РФВідео

17:57

Миші втечуть назавжди: простий засіб із кухні розв'яже проблему за нічВідео

17:55

Спецпризначенці СБУ утилізують росіян біля Покровська у промислових масштабах. Це результат системної роботи, - експерт

17:54

Рекордні втрати РФ, успіхи ЗСУ та відповідь Орбану – головні заяви ЗеленськогоВідео

17:54

Захист від дронів: Зеленський анонсував важливу програму

17:31

"Ніколи не бачили такого": чим українська картопля дивувала англійців 300 років томуВідео

17:27

ЗСУ просунулися на Донеччині: Сирський заявив про посилення тиску на РФ

Реклама
17:17

"Затишшя" у Покровську: військові сказали про можливий удар РФ по іншому місту

16:53

Долар різко впав у ціні, євро дешевшає: курс валют на 10 листопада

16:52

Візит Джолі до Херсона: скандал із ТЦК розлютив київських чиновників - Telegraph

16:47

Зустріли біля потяга: Анджеліна Джолі отримала особливий подарунок в УкраїніВідео

16:39

Один спосіб очищення нержавійки підкорив Мережу: холодильник блищить, як дзеркалоВідео

16:35

Ціна стрімко "летить" у прірву: в Україні неочікувано подешевшав популярний овоч

16:33

Росіяни з дрона обстріляли маршрутку на Херсонщині: є загиблий та поранені

16:20

Чи тече у ваших жилах східна кров: прізвища українців з турецьким минулим

16:13

"Говорила маячню": подруги Повалій раптово розкрили її справжнє обличчя

15:55

"Мобілізував" майже 90 тисяч москвичів: СБУ повідомила Собяніну про підозру

15:48

Гончаренка могли інтегрувати в партію Порошенка як "ФСБшну консерву" - військовий

15:44

Лавров "потрапив у немилість" Путіна: у Кремлі зробили публічну заяву

15:42

Відомий актор Михайло Кукуюк здійснив мрію сина полеглого захисника

15:25

Влупить -1 і литимуть дощі: де найближчими днями "вріже" мороз

15:12

Не лише Київ: у Кремлі вигадали ще одного "винуватця" продовження війни

15:10

"Є що приховувати": учасниця "Холостяка" різко висловилася про Софію Шамію

14:57

"Метою є зменшення загроз": в ЄС заборонили видачу росіянам багаторазових віз

14:47

Цвіль зникне назавжди: один натуральний засіб творить дива без хіміїВідео

14:40

До кордону з Польщею: стало відомо, де побудуть другу в Україні євроколію

14:39

Українці зможуть безкоштовно проїхати 3 000 км на потязі: коли запрацює програма

Реклама
14:19

РФ тотально прострілюють: ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога

14:12

Британія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax, але є нюанс

14:08

Україною поширюється небезпечна рослина: що про неї відомо

13:58

Називався "братом" Єрмака та вимагав $100 тисяч: поліція зловила групу шахраївФото

13:53

Зимова мода 2026: які шуби і пальта стануть конкурентами пуховиківВідео

13:34

Вогонь, лабіринт і навчальна тривога: Куцевалов та Олос стали рятувальниками ДСНС у шоу "Місія впоратися"

13:29

Друга дитина: Тіна Кароль натякнула на новий статус

13:25

Іван Грозний утік, Москву спалили дотла — що приховують підручники історії РосіїВідео

13:24

В Україну мчить різке похолодання: названа дата, коли погода остаточно зіпсується

13:22

Найшвидший сніданок з яйця: три інгредієнти, 40 секунд і все готово

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти