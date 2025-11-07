В усіх областях України вимикатимуть світло: відомі графіки на 8 листопада

В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Відключення світла 8 листопада / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло

Графіки відключень триватимуть з 08:00 до 21:00

Обсяг відключень складатиме від 1 до 2 черг

У суботу, 8 листопада, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Там наголосили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Так, графіки погодинних відключень триватимуть з 08:00 до 21:00. Обсяг складатиме від 1 до 2 черг.

Водночас, графіки обмеження потужності для промислових споживачів триватимуть з 07:00 до 22:00.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - йдеться у повідомленні.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергетиці

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що Росія прагне саме повного блекауту в Україні і вибиває енергосистему.

За його оцінками, цей сезон буде на 20-25% складнішим і важчим, ніж попередні.

"Без зайвої паніки і без "рожевих окулярів" потрібно зазначити, що цієї зими Україні буде непросто, але в нас є генератори, батареї і досвід виживання під час регулярних атак на енергетику. Але чогось критичного я не очікую", - наголосив він.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко сказав, що попри загрозу регулярних відключень електроенергії, мешканці західних областей України можуть розраховувати на стабільніше постачання світла.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що щороку з настанням тепла в оселях споживання електроенергії зменшується, що позитивно впливає на стабільність енергосистеми.

Водночас, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що продовження обстрілів, особливо взимку, під час опалювального сезону, дійсно може призвести до масштабного блекауту. Українці можуть залишитися без світла, опалення, води та газу.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

