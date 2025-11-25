Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Принциповий і впертий": чи підпише Зеленський мирну угоду з Путіним

Анна Ярославська
25 листопада 2025, 03:25
274
Угода про припинення вогню можлива, але реалізація деяких умов може тягнутися роками.
Зеленський, Путін
Зеленський не підпише угоду з Путіним - Клочок / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

  • Які пункти мирного плану будуть виконуватися, а які - ні
  • Чи будуть Путін і Зеленський підписувати угоду особисто

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок розповів, чи будуть виконуватися умови "мирного плану" Трампа, якщо його ухвалять.

До слова, Європейський союз розробив альтернативний мирний план щодо війни в Україні, який суттєво відрізняється від нещодавно оприлюдненого суперечливого плану за участю США та Росії. Детальніше читайте в матеріалі: Європейський план миру для України "злили" у ЗМІ: що передбачено в документі.

відео дня

Які пункти будуть точно виконані

За його словами, пункти мирної угоди, які стосуються територій та скорочення армії, будуть виконуватися.

"Тому що утримання армії вимагає грошей, а з фінансами у нас, як я вже сказав, серйозні проблеми. Утримувати таку армію ми не зможемо. Волонтери після зупинки війни також перестануть витягати все на собі - давайте будемо чесними. Тим більше, на тлі корупційних скандалів", - сказав Клочок в інтерв'ю Главреду.

З якими пунктами плану виникнуть проблеми

Офіційний статус російської мови

На думку експерта, навряд чи така вимога буде в остаточній редакції мирного плану.

"Припустимо, написали: ухвалити закон. Але ухвалювати його будуть "русский месяц", тобто довго", - вважає Клочок.

Визнання територій

"Питання визнання якихось територій - від нас цього не вимагатимуть", - сказав експерт.

Питання церкви

"Це будуть використовувати як інструмент політичного "пінг-понгу". Росія це прекрасно розуміє. І їй не буде принципово, прийняли ми щось чи ні. Навпаки, вона це буде використовувати для елемента політичної битви всередині України. Як вони робили в Грузії чи Молдові. Вони сюди будуть закачувати гроші, повернуться різні "мураєви", і тут почнеться така "гойдалка", що будь здоров", - упевнений Клочок.

У якій формі може бути укладено мир

Експерт вважає, що Конституцію України ніхто змінювати не буде.

За його словами, може бути підписано угоду про повне і всеосяжне припинення вогню. Як додаток до неї може йти якийсь документ із переліком умов на кшталт "Мінська".

"Написали щось - і далі створюється група, яка зустрічається, обговорює, виконано чи не виконано. І це може тягнутися роками", - пояснив він.

Чи буде підписання документа між Путіним і Зеленським

Клочок поставив під сумнів перспективу того, що президент України Зеленський особисто підписуватиме будь-яку угоду з главою РФ Путіним.

"Він на це не піде - він дуже принциповий і впертий, ми це добре знаємо. Для нього це фактично політичне самогубство, а Зеленський дуже дбає про свою репутацію. Тому хтось інший може підписати угоду про зупинення бойових дій за його дорученням", - сказав він.

Клочок нагадав, що Мінські угоди підписував експрезидент України Леонід Кучма.

"Так само і Зеленський може призначити уповноваженого. Але я не вважаю це проблемою. Проблема - це те, що буде після. І гойдалки в Україні будуть такі, що ми ще багато про це будемо говорити", - зазначив він.

Мирний план США і переговори в Женеві

Як писав Главред із посиланням на The Washington Post, президент США Дональд Трамп не був залучений до деталей "мирного плану" з 28 пунктів, який розробила його адміністрація в рамках зусиль із врегулювання розв'язаної РФ війни проти України. Неназваний американський чиновник повідомив виданню про "хаос", який панував в американській адміністрації.

За підсумками переговорів у Женеві 23 листопада Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо завершення війни Росії та України. Україна і Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін до 27 листопада, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

За даними Reuters, офіційні особи США та України обговорюють можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США. Можливо, візит відбудеться вже цього тижня.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи підпише Росія мирні угоди: думка військового

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що Росія не зацікавлена в реальному мирі та не підпише жодного мирного договору.

За його словами, деталі мирного плану Трампа досі невідомі. На його думку, європейські партнери докладуть максимум зусиль, щоб захистити позицію Києва, однак наразі триває тиск з боку партнерів, які намагаються знайти компроміс між Вашингтоном і Києвом.

"Я переконаний, що Росія не підпише жодного документа. Вони в цьому не зацікавлені на поточний момент", - сказав командир в ефірі Ранок.LIVE.

Інші новини:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України мирні переговори Валерій Клочок Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація загострюється: РФ хоче оточити Мирноград і перерізати ключовий маршрут - ДШВ

Ситуація загострюється: РФ хоче оточити Мирноград і перерізати ключовий маршрут - ДШВ

11:23Фронт
РФ запустила 22 ракети і 464 БпЛА: ППО України зупинила левову частку цілей

РФ запустила 22 ракети і 464 БпЛА: ППО України зупинила левову частку цілей

10:40Україна
Коли війна закінчиться: новий прогноз масованих ударів і завершення боїв в Україні

Коли війна закінчиться: новий прогноз масованих ударів і завершення боїв в Україні

10:12Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Уряд згортає Національний кешбек: коли припинять нараховувати гроші

Уряд згортає Національний кешбек: коли припинять нараховувати гроші

Шалений стрибок валюти і обвал гривні: новий курс НБУ на 25 листопада

Шалений стрибок валюти і обвал гривні: новий курс НБУ на 25 листопада

"Такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю": офіцер видав тривожну заяву

"Такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю": офіцер видав тривожну заяву

"Я хочу піти": Наталія Могилевська розкрила правду про особисте життя

"Я хочу піти": Наталія Могилевська розкрила правду про особисте життя

Гороскоп Таро на грудень 2025: Овнам - досягнення, Тельцям - заздрість, Близнюкам - новина

Гороскоп Таро на грудень 2025: Овнам - досягнення, Тельцям - заздрість, Близнюкам - новина

Останні новини

11:23

Ситуація загострюється: РФ хоче оточити Мирноград і перерізати ключовий маршрут - ДШВ

11:06

Переговори України та США щодо мирної угоди: у Путіна зробили заявуВідео

11:05

Трамп і Зеленський на порозі вирішальних переговорів щодо мирного плану - ЗМІ

11:01

"Шахед прилетів у квартиру": українські зірки показали, як пережили удар РФ

10:48

Фарба може просто злізти: за якої температури не варто мити авто взимку

Чи накриє Україну сильний мороз та снігопади: синоптик Птуха попередила українцівЧи накриє Україну сильний мороз та снігопади: синоптик Птуха попередила українців
10:41

Після підписання мирної угоди: Макрон анонсував розгортання сил забезпечення в Україні

10:40

РФ запустила 22 ракети і 464 БпЛА: ППО України зупинила левову частку цілейФото

10:28

Китайський гороскоп на завтра 26 листопада: Кроликам - гнів, Півням - суперечки

10:12

Коли війна закінчиться: новий прогноз масованих ударів і завершення боїв в Україні

Реклама
10:07

Підірвано носій лазерної зброї: ЗМІ про ураження літака-прототипу РФ А-60

10:03

"Жодного військового сенсу": Зеленський розкрив деталі нічного удару РФ по УкраїніФото

09:55

РФ усю ніч била ракетами по Україні: усі наслідки атаки на Київ і регіониФото

09:50

Який колір принесе вам щастя та достаток: відповідь захована в даті народження

09:34

Кохана Клопотенка розкрила правду про їхній роман - деталі

09:26

Чому танці з бубнами навколо "мирних планів" закінчаться приблизно нічимПогляд

09:07

"Ми зробили для себе": у Києві людей не пустили в укриття під час тривогиВідео

09:02

Фраза "нехай земля буде пухом" має зовсім інше значення: колись її боялисьВідео

08:59

Гороскоп на завтра 26 листопада: Терезам - раптовий прибуток, Тельцям - проблема

08:55

Частина міста без тепла, є перебої в роботі транспорту: як живе Київ після атаки РФ

08:16

Переговори про підготовку мирного плану: у Трампа зробили важливу заяву

Реклама
08:10

Під завалами можуть бути люди: у Києві росте кількість жертв ранкового обстрілу РФФото

07:10

Вибухи в Києві: РФ запустила по столиці України "Кинджали" - що відомо

06:56

Нічна атака на Київ та область: є жертви та постраждалі, зруйновано будинкиФото

06:17

28 пунктів Дмітрієва-Віткофа: при чому тут логіка Трампа та наші вибориПогляд

06:00

"Нехай пробачить мене": в Алли Пугачової з'явилася суперниця

05:44

На яких обертах сажовий фільтр "самоочищається": експерти розкрили секрет

05:10

Справжні щасливчики: до яких знаків зодіаку прийде фінансове благополуччя

04:41

Яку каву пити під час дієти: названо напій, який допомагає тримати форму

04:19

Як відмити гору печериць за лічені секунди - суперський трюк

03:25

"Принциповий і впертий": чи підпише Зеленський мирну угоду з Путіним

03:03

Господарям на замітку – названо топ найдивніших речей, які робить кіт вночіВідео

02:20

"Паспорт забрали": Сергія Бабкіна затримала сербська поліція

01:45

Лише "крадуть" електроенергію: ніколи не залишайте ці 3 пристрої в розетці

01:08

Балістика та "Кинджали", Київ під атакою: у столиці пролунали гучні вибухи

00:43

БПЛА над країною, "Калібри" на підльоті: які області під загрозою атаки

24 листопада, понеділок
23:50

РФ готує масований удар найближчим часом – Зеленський попередив українців

23:31

США "забули" залучити Україну до передавання мирного плану РФ: в ОП зробили заяву

23:21

Джамала вперше показала обличчя півторарічного сина

23:00

"Такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю": офіцер видав тривожну заяву

22:55

Ворог вклинюється у тил: експерт розкрив, яка ділянка фронту опинилася під загрозою

Реклама
22:29

План закінчення війни суттєво змінився - Зеленський розкрив деталі

22:20

Відомий український співак зізнався, що його сім'я стала більшою

21:31

Чому досвідчені водії додають соду в антифриз: лайфхак з минулого, який працює

21:30

"Пробиває чергове дно": Світлана Лобода потрапила в гучний скандал через прапор

21:27

Відключення світла не вплинуть на суму в платіжках - українцям пояснили чому

21:06

В Україні готують здешевлення газу: Зеленський розповів, кому знизять вартість

20:45

"Україномовних завезли": зрадниця Гришаєва стала пропагандисткою

20:32

"На волосині": Кислиця розкрив, що саме стало "пусковим гачком" напруги в Женеві

20:10

Не тільки Роксолана: яка українка стала правителькою Османської імперії

20:07

Одна помилка і бактерії усюди: що не варто робити перед приготуванням їжі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти