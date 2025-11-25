"Принциповий і впертий": чи підпише Зеленський мирну угоду з Путіним

Угода про припинення вогню можлива, але реалізація деяких умов може тягнутися роками.

https://glavred.net/world/principialnyy-i-upryamyy-podpishet-li-zelenskiy-mirnoe-soglashenie-s-putinym-10718339.html Посилання скопійоване

Зеленський не підпише угоду з Путіним - Клочок / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

Які пункти мирного плану будуть виконуватися, а які - ні

Чи будуть Путін і Зеленський підписувати угоду особисто

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок розповів, чи будуть виконуватися умови "мирного плану" Трампа, якщо його ухвалять.

До слова, Європейський союз розробив альтернативний мирний план щодо війни в Україні, який суттєво відрізняється від нещодавно оприлюдненого суперечливого плану за участю США та Росії. Детальніше читайте в матеріалі: Європейський план миру для України "злили" у ЗМІ: що передбачено в документі.

відео дня

Які пункти будуть точно виконані

За його словами, пункти мирної угоди, які стосуються територій та скорочення армії, будуть виконуватися.

"Тому що утримання армії вимагає грошей, а з фінансами у нас, як я вже сказав, серйозні проблеми. Утримувати таку армію ми не зможемо. Волонтери після зупинки війни також перестануть витягати все на собі - давайте будемо чесними. Тим більше, на тлі корупційних скандалів", - сказав Клочок в інтерв'ю Главреду.

З якими пунктами плану виникнуть проблеми

Офіційний статус російської мови

На думку експерта, навряд чи така вимога буде в остаточній редакції мирного плану.

"Припустимо, написали: ухвалити закон. Але ухвалювати його будуть "русский месяц", тобто довго", - вважає Клочок.

Визнання територій

"Питання визнання якихось територій - від нас цього не вимагатимуть", - сказав експерт.

Питання церкви

"Це будуть використовувати як інструмент політичного "пінг-понгу". Росія це прекрасно розуміє. І їй не буде принципово, прийняли ми щось чи ні. Навпаки, вона це буде використовувати для елемента політичної битви всередині України. Як вони робили в Грузії чи Молдові. Вони сюди будуть закачувати гроші, повернуться різні "мураєви", і тут почнеться така "гойдалка", що будь здоров", - упевнений Клочок.

У якій формі може бути укладено мир

Експерт вважає, що Конституцію України ніхто змінювати не буде.

За його словами, може бути підписано угоду про повне і всеосяжне припинення вогню. Як додаток до неї може йти якийсь документ із переліком умов на кшталт "Мінська".

"Написали щось - і далі створюється група, яка зустрічається, обговорює, виконано чи не виконано. І це може тягнутися роками", - пояснив він.

Чи буде підписання документа між Путіним і Зеленським

Клочок поставив під сумнів перспективу того, що президент України Зеленський особисто підписуватиме будь-яку угоду з главою РФ Путіним.

"Він на це не піде - він дуже принциповий і впертий, ми це добре знаємо. Для нього це фактично політичне самогубство, а Зеленський дуже дбає про свою репутацію. Тому хтось інший може підписати угоду про зупинення бойових дій за його дорученням", - сказав він.

Клочок нагадав, що Мінські угоди підписував експрезидент України Леонід Кучма.

"Так само і Зеленський може призначити уповноваженого. Але я не вважаю це проблемою. Проблема - це те, що буде після. І гойдалки в Україні будуть такі, що ми ще багато про це будемо говорити", - зазначив він.

Мирний план США і переговори в Женеві

Як писав Главред із посиланням на The Washington Post, президент США Дональд Трамп не був залучений до деталей "мирного плану" з 28 пунктів, який розробила його адміністрація в рамках зусиль із врегулювання розв'язаної РФ війни проти України. Неназваний американський чиновник повідомив виданню про "хаос", який панував в американській адміністрації.

За підсумками переговорів у Женеві 23 листопада Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо завершення війни Росії та України. Україна і Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін до 27 листопада, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

За даними Reuters, офіційні особи США та України обговорюють можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США. Можливо, візит відбудеться вже цього тижня.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи підпише Росія мирні угоди: думка військового

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що Росія не зацікавлена в реальному мирі та не підпише жодного мирного договору.

За його словами, деталі мирного плану Трампа досі невідомі. На його думку, європейські партнери докладуть максимум зусиль, щоб захистити позицію Києва, однак наразі триває тиск з боку партнерів, які намагаються знайти компроміс між Вашингтоном і Києвом.

"Я переконаний, що Росія не підпише жодного документа. Вони в цьому не зацікавлені на поточний момент", - сказав командир в ефірі Ранок.LIVE.

Інші новини:

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред