Різатдінова публічно відповіла на пропозицію стати новою "Холостячкою"

Христина Трохимчук
10 січня 2026, 12:20
Спортсменка розповіла, чи стане новою "Холостячкою".
Анна Різатдінова - "Холостячка"
Анна Різатдінова - "Холостячка" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Різатдінова

Ви дізнаєтеся:

  • Анна Різатдінова отримала пропозицію стати "Холостячкою"
  • Що вона відповіла

Українська гімнастка Анна Різатдінова зізналася, що їй пропонували взяти участь у романтичному реаліті "Холостячка". Спортсменка розповіла стилісту Івану Морозову, чому відмовилася від привабливої пропозиції.

Різатдінова не стала заперечувати, що шоу дає величезний приріст популярності медійній особистості, проте від участі в реаліті її зупинило кілька факторів. Перш за все, Анна перебувала у стосунках, які не мала наміру розривати заради участі в "Холостячці". Також вона зазначила, що участь у проєкті залишить слід у біографії на все життя.

Анна Різатдінова
Анна Різатдінова - особисте життя / фото: instagram.com, Анна Різатдінова

"Мене запрошували, але на той момент у мене були стосунки і мене б не відпустили. Ну і це було неправильно. З одного боку, я розумію, що рейтинги були б неймовірні. Тобто це відразу миттєва популярність. Але з іншого боку, ти Холостячка на все життя", — розповіла спортсменка.

Також вона зазначила, що участь у реаліті не збігається з її життєвими цінностями. Анна підкреслила, що працює з дітьми і дуже дорожить своєю репутацією. Більш того, гімнастка представляла країну на міжнародній арені і повинна поводитися відповідно.

Анна Різатдінова
Анна Різатдінова — гімнастка / фото: instagram.com, Анна Різатдінова

"Коли ти спортсмен, піднімав прапор України, президент тиснув тобі руку, а тут ти цілуєшся з 20-ма чоловіками. Ну таке — не знаю", — підкреслила Різатдінова.

Ганна Різатдінова
Ганна Різатдінова / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що родина народного артиста України Віталія Білоножка вшанувала пам'ять артиста, відвідавши його могилу. Дочка співака показала засніжене Байкове кладовище в Києві, де спочиває артист. Вона поділилася спогадами про те, що погода нагадала їй день похорону батька.

Також українська співачка Катерина Бужинська звернулася до фанатів із терміновим повідомленням. Артистка поділилася, що в складний момент її залишили наодинці з проблемами, в той час як творчий партнер продовжував користуватися плодами її праці.

Про особу: Анна Різатдінова

Анна Різатдінова - українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу з вправ з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань.

"Готуємо рішення": Буданов назвав дві проблеми обороноздатності України

14:27
Макрон назвав цифру: скільки солдатів Франція готова відправити в Україну

12:54
У Києві зупинили електротранспорт, тепло та водопостачання - яка причина

12:43
