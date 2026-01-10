Різатдінова публічно відповіла на пропозицію стати новою "Холостячкою"

Спортсменка розповіла, чи стане новою "Холостячкою".

Анна Різатдінова - "Холостячка" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Різатдінова

Анна Різатдінова отримала пропозицію стати "Холостячкою"

Що вона відповіла

Українська гімнастка Анна Різатдінова зізналася, що їй пропонували взяти участь у романтичному реаліті "Холостячка". Спортсменка розповіла стилісту Івану Морозову, чому відмовилася від привабливої пропозиції.

Різатдінова не стала заперечувати, що шоу дає величезний приріст популярності медійній особистості, проте від участі в реаліті її зупинило кілька факторів. Перш за все, Анна перебувала у стосунках, які не мала наміру розривати заради участі в "Холостячці". Також вона зазначила, що участь у проєкті залишить слід у біографії на все життя.

Анна Різатдінова - особисте життя / фото: instagram.com, Анна Різатдінова

"Мене запрошували, але на той момент у мене були стосунки і мене б не відпустили. Ну і це було неправильно. З одного боку, я розумію, що рейтинги були б неймовірні. Тобто це відразу миттєва популярність. Але з іншого боку, ти Холостячка на все життя", — розповіла спортсменка.

Також вона зазначила, що участь у реаліті не збігається з її життєвими цінностями. Анна підкреслила, що працює з дітьми і дуже дорожить своєю репутацією. Більш того, гімнастка представляла країну на міжнародній арені і повинна поводитися відповідно.

Анна Різатдінова — гімнастка / фото: instagram.com, Анна Різатдінова

"Коли ти спортсмен, піднімав прапор України, президент тиснув тобі руку, а тут ти цілуєшся з 20-ма чоловіками. Ну таке — не знаю", — підкреслила Різатдінова.

Ганна Різатдінова / інфографіка: Главред

Про особу: Анна Різатдінова Анна Різатдінова - українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу з вправ з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань.

