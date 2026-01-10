Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири

Ларису Доліну не можуть виселити з її квартири в Москві.

Лариса Доліна програла суд і зобов'язана передати квартиру покупниці

Артистка втекла з РФ

Російська співачка Лариса Доліна, яка прославилася завдяки своїй афері з продажем квартири в Москві, вирішила піти до кінця і не повертати її потерпілій. Як повідомляють російські ЗМІ, путіністка виїхала з терористичної РФ, так і не передавши ключі покупцю

Раніше суд зобов'язав Доліну звільнити квартиру, і співачка навіть почала вивозити звідти свої речі, однак робила це дуже повільно, відтягуючи дату остаточного виселення. Коли ж настав момент передавати ключі законній власниці, Лариса зробила несподіваний хід.

Лариса Доліна виїхала з РФ / фото: t.me, Лариса Доліна

Покупець Поліна Лурьє не зможе жити в придбаній квартирі, поки не підпише остаточний документ з Доліною, проте на зустріч прибув представник артистки без повноважень завіряти акт прийому-передачі. Він повідомив, що співачка виїхала з РФ і не зможе передати потерпілій від її махінацій квартиру. Покупець також відмовилася приймати ключі, щоб уникнути можливих неприємностей з боку Доліної.

Лариса Доліна - афера з квартирою / фото: t.me/dolinaofficial

Як повідомив представник, путіністка обіцяє повернутися в країну-агресора 20 січня, а до її повернення потерпіла не зможе жити у своїй законно придбаній квартирі. Чергова затримка псує нерви покупця — зрештою вона може змусити Доліну передати житло за допомогою судових приставів.

Про особу: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна — радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії ( 1993 ), народна артистка Росії ( 1998 ). Член вищої політичної партії "Єдина Росія".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України . Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України .

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

