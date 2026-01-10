Рус
У Києві зупинили електротранспорт, тепло та водопостачання - яка причина

Анна Косик
10 січня 2026, 12:43оновлено 10 січня, 14:26
Жителі столиці залишилися без опалення та води, частково не курсує транспорт.
Ситуація в енергосистемі столиці складна / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основне:

  • У Києві діють аварійні відключення електроенергії
  • Через відключення рух електротранспорту зупинено
  • Теплопостачання у будинках немає

За командою НЕК Укренерго у Києві станом на 11:55 ввели аварійні відключення електроенергії. Як повідомили в КМДА, у зв'язку з цим було зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання та електротранспорту.

На лівому та правому берегах столиці КП "Київпастранс" запустив дублюючі автобусні маршрути. Водночас метрополітен наразі працює без змін.

"Зокрема, для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т "вул.Старовокзальна - Кільцева дорога", - йдеться у повідомленні.

Екстрені відключення діють не лише в Києві

У ДТЕК повідомили, що у столиці та Київській області застосовано екстрені відключення електроенергії, під час яких графіки не діють. Там пообіцяли, що у разі змін будуть додатково повідомляти населення.

Чому в Києві застосували екстрені відключення

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко станом на 12:33 повідомив, що у столиці була проблема на одній з ланок енергосистеми. У звʼязку з цим за командою НЕК Укренерго в Києві застосовані екстерні відключення електроенергії.

"Зараз фахівці вже вирішили проблему. Тому, загальне живлення відновлюється. Це дасть змогу зняти екстрені відключення і повернутися до відключень за графіками. Проте там, де йде робота над ліквідацією наслідків ворожих атак - обмеження все ще залишаться", - додав він.

В Міненерго підтвердили, що у Києві та на Київщині вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням, хоча на лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів поступово повертаються до графіків.

Коли столиця повністю перейде на графіки погодинних відключень

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що систему теплопостачання в Києві вже запущено. Теплогенеруючі об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі. Повну подачу тепла очікуємо вже сьогодні.

"Ситуація з електроенергією залишається складнішою. Правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень. На Лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення. Енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі", - написала вона.

Перехід столиці на планові графіки електропостачання очікується до кінця дня. По області теж тривають відновлювальні роботи. Уже відновлене енергопостачання для 275 тисячі домівок.

У Києві зупинили електротранспорт, тепло та водопостачання - яка причина
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Які можуть бути наслідки нових обстрілів РФ столиці - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, російські окупанти намагаються зруйнувати всю енергетичну інфраструктуру в Україні.

Повний блекаут вони хочуть влаштувати і в Києві. Однак зробити це буде дуже важко. Дійсно, можуть бути блекаути в окремих районах Києва. Але для цього потрібні цілеспрямовані удари по конкретних об'єктах - підстанціях або вузлах розподілу.

Ситуація із теплопостачанням в Києві - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після обстрілу Києва 9 січня для більшості будинків ситуація з теплопостачанням складна - знадобиться більше часу на відновлення подачі тепла.

Після ворожого обстрілу ситуація була настільки критична, що комунальники почали злива воду із систем опалення у багатоквартирних будинках. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

Водночас мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців столиці, щоб ті, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробили це.

Інші новини:

