Зустріч із Будановим поставила крапку - хто стане новим міністром юстиції

Рішення про кандидата на главу Мінюсту ухвалили після тристоронньої зустрічі за участю керівника ОП Кирила Буданова.

Нардеп Денис Маслов готується сісти у крісло міністра юстиції

Ірина Мудра залишається заступницею керівника Офісу президента

Денис Маслов - кандидат на посаду міністра юстиції

Його призначення має підтримати Верховна Рада

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, яку вважали головною претенденткою на крісло очільниці Міністерства юстиції, залишається на посаді. Натомість новим міністром юстиції, ймовірно, стане народний депутат від "Слуги народу" Денис Маслов. Про це Ірина Мудра повідомила у Facebook.

В Офісі президента відбулася тристороння зустріч за участю Кирила Буданова, Ірини Мудрої та кандидата на посаду міністра Дениса Маслова. За словами Мудрої, розмова була конструктивною й сторони домовилися про повну координацію дій і взаємну підтримку в сфері юстиції.

"Я залишаюся на посаді заступниці керівника Офісу президента України. Саме в цій ролі я продовжу працювати далі і добиватися справедливості для України і українців на міжнародному треку", - заявила Мудра.

Вона наголосила, що її робота в ОП буде зосереджена на координації питань у сфері юстиції та правосуддя, а також на притягнення РФ до відповідальності за агресію проти України.

Водночас Мудра підтвердила, що нардеп Денис Маслов очолить Міністерство юстиції, якщо його кандидатуру підтримає Верховна Рада.

"Бажаю йому успіхів у цій відповідальній роботі. Впевнена, під його керівництвом, Міністерство юстиції трансформується із процедурного на сьогодні адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави", - додала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів серію кадрових зустрічей на початку січня. 2 січня він запропонував голові Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента, а також анонсував зміну керівника Державної прикордонної служби.

Також 2 січня президент запропонував Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони. Вже 3 січня Зеленський запропонував Денису Шмигалю посаду першого віцепрем’єра та міністра енергетики.

Як повідомляв Главред, 9 січня міністр оборони України Денис Шмигаль та перший віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подали заяви про відставку. Голосування очікується 13 січня, а призначення на нові посади можуть розглянути 14 січня.

Чому Буданова призначили керівником ОП - думка експерта

Голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан вважає, що призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента сигналізує про те, що Україна не має ілюзій щодо переговорів із Росією. За його словами, будь-який діалог із ворогом тепер розглядатиметься через призму розвідки та гібридної війни.

Кузан також підкреслив важливість цього рішення для міжнародних партнерів, зокрема США. Призначення Буданова демонструє Вашингтону, що Україна оцінює переговори реалістично, орієнтуючись на фактичну військову ситуацію, а не на ілюзії.

Про персону: Ірина Мудра Ірина Романівна Мудра - українська державна і політична діячка, юрист, банкір. Заступниця керівника Офісу президента України з 29 березня 2024 року. Заступниця Міністра юстиції України.

