Делікатна причина: Брітні Спірс більше ніколи не виступатиме в США

Співачка Брітні Спірс поділилася важливим повідомленням про свою кар'єру.

https://glavred.net/starnews/delikatnaya-prichina-britni-spirs-bolshe-nikogda-ne-budet-vystupat-v-ssha-10731080.html Посилання скопійоване

Брітні Спірс повідомила про своє рішення / колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Коротко:

Якими новинами поділилася Брітні

Що вона розповіла про свого сина

Шанувальникам Брітні Спірс, які живуть у США, доведеться летіти літаком, якщо вони сподіваються колись знову побачити її виступ наживо.

44-річна американська популярна співачка Брітні Спірс заявила, що виключила можливість майбутніх концертів у Штатах, хоча і не стала детально пояснювати причину, повідомивши своїм підписникам, що це "з надзвичайно делікатними причинами". Про це пише EW.

відео дня

Брітні Спірс також пояснила, чому дивно танцює / ua.depositphotos.com

"Відправляю це піаніно своєму синові цього року!!!" — так Спірс почала підпис до посту в Instagram, опублікованого в четвер, з фотографією її виступу з піснею "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman" на 29-й щорічній церемонії вручення премії American Music Awards в 2002 році.

Потім вона пояснила, чому публікує так багато відео зі своїми танцями в Instagram. "Як не дивно, я танцюю в Instagram, щоб зцілити те, про що люди навіть не підозрюють", — написала вона. "Так, і іноді це незручно... але я пройшла через вогонь, щоб врятувати своє життя", — поділилася співачка.

Брітні Спірс розповіла про сина / ua.depositphotos.com

Потім послідувало одкровення, яке напевно розчарувало б найвідданіших її шанувальників. "Я більше ніколи не виступатиму в США з вкрай делікатних причин, — написала вона, — але я сподіваюся незабаром сидіти на стільці з червоною трояндою у волоссі, зібраному в пучок, і виступати зі своїм сином... у Великій Британії та Австралії".

"Він величезна зірка, і я так втішена тим, що перебуваю поруч з ним!!!" — підсумувала вона. "Удачі тобі, малюк!!!", — додала імпульсивна Брітні.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав про те, що українська гімнастка Анна Різатдінова зізналася, що їй пропонували взяти участь у романтичному реаліті "Холостячка". Спортсменка розповіла стилісту Івану Морозову, чому відмовилася від привабливої пропозиції.

Напередодні стало відомо, що українська відома співачка Аліна Гросу, яка приховує свого чоловіка, таки вагітна первістком. Про це стало відомо завдяки анонсу нової пісні співачки, який вона змушена була відкласти через чергову терористичну атаку Росії по Україні.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, актриса, танцівниця, автор пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Кращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред