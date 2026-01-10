Квіткова вперше після заручин "спалила" ніжні поцілунки з Бражко

Володимир Бражко зробив пропозицію Даші Квітковій у вересні 2025 року.

Даша Квіткова та Володимир Бражко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квіткова

Даша Квіткова і Володимир Бражко пішли на зимову прогулянку

Блогерка виклала фото з нареченим

Відома блогерка Даша Квіткова показала зимові фотографії зі своїм нареченим — футболістом Володимиром Бражко. Вперше після заручин у вересні пара показала в Instagram знімок з ніжним поцілунком.

Квіткова виклала в соцмережі добірку кадрів із зимової прогулянки пари з друзями. Компанія насолоджувалася гарною погодою і снігом. Для виходу Даша обрала об'ємну шапку-вушанку коричневого кольору, довгу чорну куртку і світлі джинси.

Даша Квіткова - зимовий лук / фото: instagram.com, Даша Квіткова

Однак найцікавіше блогерка сховала в глибині каруселі — через кілька фотографій з'явилася чорно-біла фотографія Даші з її обранцем-футболістом. Пара злилася в ніжному поцілунку на тлі засніжених дерев. Квіткова ніжно поклала руку на груди Бражка.

Поцілунок Володимира Бражка і Даші Квіткової / фото: instagram.com, Даша Квіткова

Шанувальники блогерки залишилися в захваті від образу Даші і засипали дівчину компліментами.

"Чудова"

"Шапка крута"

"Неймовірні фото"

Про особу: Даша Квіткова Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерок в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

