Квіткова вперше після заручин "спалила" ніжні поцілунки з Бражко

Ви дізнаєтеся:
- Даша Квіткова і Володимир Бражко пішли на зимову прогулянку
- Блогерка виклала фото з нареченим
Відома блогерка Даша Квіткова показала зимові фотографії зі своїм нареченим — футболістом Володимиром Бражко. Вперше після заручин у вересні пара показала в Instagram знімок з ніжним поцілунком.
Квіткова виклала в соцмережі добірку кадрів із зимової прогулянки пари з друзями. Компанія насолоджувалася гарною погодою і снігом. Для виходу Даша обрала об'ємну шапку-вушанку коричневого кольору, довгу чорну куртку і світлі джинси.
Однак найцікавіше блогерка сховала в глибині каруселі — через кілька фотографій з'явилася чорно-біла фотографія Даші з її обранцем-футболістом. Пара злилася в ніжному поцілунку на тлі засніжених дерев. Квіткова ніжно поклала руку на груди Бражка.
Шанувальники блогерки залишилися в захваті від образу Даші і засипали дівчину компліментами.
"Чудова"
"Шапка крута"
"Неймовірні фото"
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Лариса Доліна, яка прославилася завдяки своїй афері з продажем квартири в Москві, вирішила піти до кінця і не повертати її потерпілій. Путіністка виїхала з терористичної РФ.
Також Анна Різатдінова зізналася, що їй пропонували взяти участь у романтичному реаліті "Холостячка". Різатдінова не стала заперечувати, що шоу дає величезний приріст популярності медійній особистості, проте від участі в реаліті її зупинило кілька факторів.
Вас може зацікавити:
- "Серце болить": Олег Винник приголомшив своєю неоднозначною заявою
- Різатдінова публічно відповіла на пропозицію стати новою "Холостячкою"
- Олена-Христина Лебідь показала фігуру після свят і налякала шанувальників
Про особу: Даша Квіткова
Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерок в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред