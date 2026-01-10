Визначено зону без обстрілів: запропоновано перемир'я між Україною та РФ

Пропозиція передбачає звернення до РФ і України, йдеться в повідомленні Рафаеля Гросссі.

Запропоновано перемир'я в районі ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Запропоновано припинення вогню поблизу окупованої Запорізької АЕС

Пропозиція передбачає звернення до РФ і України

МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню поблизу окупованої Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт.

Пропозиція передбачає звернення до РФ і України, йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросссі.

"МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню в районі, де 2 січня внаслідок бойових дій була пошкоджена і відключена остання резервна лінія електропередачі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) напругою 330 кВ. Внаслідок цього станція повністю залежить від єдиної діючої лінії 750 кВ", - наголошується в заяві.

Також зазначається, що сторони можуть домовитися про тимчасову зону припинення вогню в районі приблизно в 10 км від відкритого розподільного пристрою лінії 330 кВ Запорізької теплоелектростанції, "щоб українські фахівці могли безпечно виконати необхідні ремонтні роботи".

Експерт про ситуацію навколо ЗАЕС

Експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар зазначив, що плани Росії запустити всі шість енергоблоків ЕАЕС є нереалістичними: у кращому випадку може запрацювати один-два. За його словами, цьому заважають не тільки складні підготовчі роботи, а й те, що в останні роки блоки експлуатувалися в нестандартних умовах. Саме тому питання ядерної безпеки залишаються ключовими, що визнають і самі окупаційні влади.

Ситуація навколо ЗАЕС: новини за темою

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський оприлюднив основні пункти угоди. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками. Згідно з опублікованим планом, Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами - Україна, США, РФ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що МАГАТЕ не погодиться на експлуатацію Запорізької АЕС поза українською енергосистемою, незважаючи на спроби Росії домогтися зворотного.

Раніше повідомлялося, що в рамках вирішення питання про завершення війни в Україні Вашингтон розглядав ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.

Про джерело: МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

