Визначено зону без обстрілів: запропоновано перемир'я між Україною та РФ

МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню поблизу окупованої Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт.
Пропозиція передбачає звернення до РФ і України, йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросссі.
"МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню в районі, де 2 січня внаслідок бойових дій була пошкоджена і відключена остання резервна лінія електропередачі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) напругою 330 кВ. Внаслідок цього станція повністю залежить від єдиної діючої лінії 750 кВ", - наголошується в заяві.
Також зазначається, що сторони можуть домовитися про тимчасову зону припинення вогню в районі приблизно в 10 км від відкритого розподільного пристрою лінії 330 кВ Запорізької теплоелектростанції, "щоб українські фахівці могли безпечно виконати необхідні ремонтні роботи".
Експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар зазначив, що плани Росії запустити всі шість енергоблоків ЕАЕС є нереалістичними: у кращому випадку може запрацювати один-два. За його словами, цьому заважають не тільки складні підготовчі роботи, а й те, що в останні роки блоки експлуатувалися в нестандартних умовах. Саме тому питання ядерної безпеки залишаються ключовими, що визнають і самі окупаційні влади.
Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський оприлюднив основні пункти угоди. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками. Згідно з опублікованим планом, Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами - Україна, США, РФ.
Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що МАГАТЕ не погодиться на експлуатацію Запорізької АЕС поза українською енергосистемою, незважаючи на спроби Росії домогтися зворотного.
Раніше повідомлялося, що в рамках вирішення питання про завершення війни в Україні Вашингтон розглядав ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.
