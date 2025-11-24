Доля 'мирного плану' Трампа: військовий сказав, чи підпише Росія договір

Федоренко вважає, що європейські партнери докладуть максимум зусиль, аби захистити позицію Києва.

Головне із заяви військового:

Росія не підпише жодного мирного договору

Домовленості мають відповідали принципам справедливості

Але зараз триває тиск з боку партнерів

Країна-агресор Росія не зацікавлена в реальному мирі та не підпише жодного мирного договору. Про це заявив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі Ранок.LIVE.

Він підкреслив, що деталі мирного плану Трампа досі невідомі. Україна та союзники вже працюють над тим, щоб будь-які домовленості відповідали принципам справедливості.

"Ми не знаємо, про що йдеться у цих пунктах. Ми можемо лише гіпотетично уявити", - каже Федоренко.

На його думку, європейські партнери докладуть максимум зусиль, аби захистити позицію Києва, однак зараз триває тиск з боку партнерів, які намагаються знайти компроміс між Вашингтоном і Києвом.

"Я переконаний, що Росія не підпише жодного документу. Вони у цьому не зацікавлені на поточний момент", - наголосив командир.

Позиція РФ щодо мирного плану

Аналітики Інституту вивчення війни раніше говорили, що російські чиновники та державні ЗМІ продовжують створювати інформаційні умови для відхилення запропонованого США мирного плану.

На думку аналітиків, це свідчить про те, що Кремль готує населення РФ до того, щоб не приймати іншого варіанту, крім повної перемоги над Україною.

"Кремль не зацікавлений у будь-яких територіальних компромісах", - кажуть вони.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план - що відомо

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що план врегулювання, розроблений Вашингтоном, налічує від 26 до 28 пунктів, залежно від версії документа, який постійно коригується після консультацій з українською стороною.

Марко Рубіо також сказав, що встановлений Дональдом Трампом термін до четверга, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким.

Крім того, міжнародний журналіст і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що початкова редакція так званого "мирного плану Трампа" містила не 28 пунктів, а 30. Ще два пункти плану могли бути викресленими або засекреченими.

Про персону: Юрій Федоренко Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

