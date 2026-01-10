Хто таємний чоловік Аліни Гросу: стали відомі подробиці

Аліна Гросу порадувала шанувальників чудовою новиною.

Аліна Гросу чекає на первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

Ви дізнаєтеся:

Аліна Гросу оголосила про вагітність

Хто її другий чоловік

Українська відома співачка Аліна Гросу сьогодні, 10 січня, розповіла про вагітність.

На своїй сторінці в соцмережах артистка опублікувала відео, на якому з'явилася з округлим животиком і чоловіком, але знову не показала його обличчя.

Вже давно ходять розмови про те, що чоловіком артистки став російський актор Роман Полянський, з яким вона була у стосунках ще до початку повномасштабної війни в Україні.

"Якщо вам чесно сказати, ми спеціально не ховаємося. Є купа фото людей з нами. Ми не відмовляємося фотографуватися. Тільки в своїх соцмережах я нічого не викладаю. Тому що зазвичай, як раніше постила колись когось, починалися хвилі у відносинах. А у чоловіка взагалі більше немає особистих сторінок", - говорила Аліна в одному з інтерв'ю.

Аліна Гросу і Роман Полянський / фото: instagram.com, Аліна Гросу

Все ж шанувальники розгадали, що Гросу чекає дитину від Полянського і написали про це безліч коментарів під її новим відео.

"Ура, я знала, що це Роман";

"Боже, як все гармонійно. А найбільше радує, що все-таки це Роман";

"Вау, я так радію за вас, молодці! Жодного разу не сумнівалася, що це Роман. По очах добре видно, і дуже рада, що ви через стільки років пронесли свою любов і будете мати дитину";

"Я так рада за вас з Романом, добре, що на ваше кохання не вплинув той жах, який твориться в світі", - написали фанати співачки.

Аліна Гросу вагітна / фото: скрін instagram.com, Аліна Гросу

Шанувальники пораділи за Аліну Гросу / фото: скрін instagram.com, Аліна Гросу

Особисте життя Аліни Гросу

У березні минулого року Аліна Гросу показала своє весілля, але не говорила, хто став її обранцем. Це другий шлюб артистки, раніше вона була одружена з російським бізнесменом, але стосунки тривали недовго. Також Аліна проживає в США, де навчається в Голлівудській школі акторської майстерності в Лос-Анджелесі.

Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

Про особу: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.

Перший коханий Гросу – московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

