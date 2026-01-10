Кремль зміщує акцент на новий напрямок: яке місто опинилося під загрозою

Ворог перекидає резерви та намагається обходити українські позиції, але темпи наступу залишаються низькими.

Кремль концентрує сили на Гуляйполі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Російські війська просуваються лише на 7 км² на добу

На Запорізькому напрямку знищено близько 10 тис. загарбників

Загальна чисельність російського контингенту в Україні – 709–712 тис. осіб

Загальні темпи просування російських військ на фронті суттєво знизилися й наразі становлять близько 7 квадратних кілометрів на добу. Водночас противник змушений накопичувати резерви, адже швидкість знищення його особового складу перевищує темпи відновлення втрат.

Про це в етері 24 Каналу повідомив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, лише на Запорізькому напрямку Сили оборони України знищили близько 10 тисяч російських військових.

Росія наростила континген

Експерт зазначив, що загальна чисельність російського угруповання в Україні коливається в межах 709–712 тисяч осіб. Це попри те, що Росія виконала план із набору понад 400 тисяч військових у межах нової хвилі мобілізації та контрактної служби. Однак стратегічного перелому на фронті це не забезпечило.

Провал Куп’янської операції

За словами Жмайла, російським військам не вдалося реалізувати Куп’янську операцію на Харківщині. Натомість українські сили провели успішні контратакувальні дії, що, як наголосив експерт, посилило переговорні позиції України.

На Донеччині ж окупанти загрузли в районі Покровсько-Мирноградської агломерації, де українські воїни в надскладних умовах продовжують утримувати оборону.

Чому Кремль змістив фокус на Гуляйполе

Саме тому, пояснив Жмайло, Кремль змістив акцент на Запорізький напрямок і почав тиснути на Гуляйполе.

"Тому що там росіянам вдалося на перших етапах продавити один з українських підрозділів, через це іншим довелося дуже швидко відтягнутися, вибудувати лінію боєзіткнення. Додатково туди були перекинуті з інших напрямків наші штурмові підрозділи, тому ворога вдалося загальмувати", – озвучив Жмайло.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

За його словами, нині Гуляйполе Запорізької області фактично перетворилося на велику "сіру зону". Українські військові поділили її на сектори й утримують позиції, тоді як російські підрозділи намагаються розповзатися містом. СОУ проводять зачистки, а ворог намагається знищувати ці сектори.

"Там триває велика м'ясорубка. Дещо росіяни в цьому застрягли. Саме Гуляйполе Путін обрав як посилення своєї дипломатичної позиції, коли з'явився у військовій формі й рапортував, що місто вже взяте", – зауважив експерт.

Стратегія Росії та перспективи її реалізації

Жмайло додав, що російське командування постійно перекидає резерви туди, де бачить можливість продавити українську оборону. Якщо раніше пріоритетом були Покровськ і Мирноград, то нині – Гуляйполе. Глобальний задум Росії, за його словами, полягає у створенні "кліщів" навколо Оріхового та Гуляйполя, обході вузлів оборони та інфільтрації.

Таким чином ворог намагається поступово захоплювати частини області й просуватися в напрямку Запоріжжя. Втім, підсумував Жмайло, говорити про гарантований успіх цього плану зарано — реалізація такого задуму потребуватиме від росіян значного часу.

Здатність армії РФ наступати на фронті - оцінка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Росія вже не володіє тим військовим потенціалом, який мала на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За його словами, ключове завдання Збройних сил України полягає у максимальному виснаженні противника, адже держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, зрештою змушена відступати.

"Росія показала себе як країну, яка не має можливості вести великі війни. І вона програє війну в Україні. Зараз Росія намагається втримати ситуацію локальними тактичними діями та демонструвати свою спроможність наступати", — наголосив Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, окупаційна армія країни-агресорки Росії просувається у Дніпропетровській області, однак поки що їй вдається лише захоплювати окремі села.

Крім того, теоретично Покровськ ще не захоплений військами країни-агресора Росії, проте частина міста, яка залишається під контролем України, вже не велика. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Нагадаємо, що 81 аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомила, що з початку року російські окупанти значно активізували свої дії в Серебрянському лісі на Луганщині. Ворог планує взяти під контроль стратегічні населені пункти вздовж річки Сіверський Донець.

Про персону: Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення. У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

