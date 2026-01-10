Принц Гаррі придумав, як помиритися з королем: деталі плану

41-річний принц Гаррі та 77-річний король Чарльз "дуже хочуть" покласти край своєму багаторічному розколу.

Принц Гаррі придумав, як зробити крок назустріч королю / Колаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, theroyalfamily

Повідомляється, що принц Гаррі простягне королю Чарльзу руку примирення, попросивши його відкрити Ігри Invictus у Великій Британії.

"Принц Гаррі дуже хоче бачити Чарльза на Іграх Invictus — і він хоче, щоб той відкрив Ігри разом з ним", — повідомило джерело.

Як пише Page Six, він пояснив, що Гаррі "здійснить мрію", вийшовши на сцену поруч з монархом на церемонії відкриття в 2027 році, в коментарях, опублікованих у п'ятницю.

Король Чарльз III може приїхати на ігри/ ua.depositphotos.com

Джерела повідомили виданню, що 41-річний принц Гаррі і 77-річний король Чарльз "дуже хочуть" покласти край своєму багаторічному розколу, який досяг апогею, коли Гаррі і його дружина Меган Маркл покинули королівську сім'ю і переїхали в Монтесіто, штат Каліфорнія, у 2020 році.

"Це доречно, оскільки Ігри Invictus повертаються до Великої Британії вперше з 2014 року, і з огляду на те, що Чарльз є главою Збройних сил", — пояснило джерело видання.

"На Ігри Invictus завжди запрошуються глави держав, але Гаррі хоче піти далі і запросити Чарльза на церемонію відкриття. Ігри є справою, близькою серцю обох", — додає він.

Принц Гаррі зважився на важливий крок / bbc.com

Джерело повідомило, що батько і син "схоже, хочуть примирення", і зазначило, що Ігри — це "чудова можливість для них працювати разом".

"Їхній вигляд на сцені під час відкриття був би зворушливим і відповідав би духу цієї події", — додав він.

Король Чарльз / інфографіка: Главред

Про особу: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець трону, він чекав на нього довше за всіх в британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

