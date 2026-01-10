Будинки стануть непридатними для проживання: найгірший сценарій через відключення опалення

Злив з системи опалення дозволяє уникнути руйнувань і пізніше без критичних втрат відновити подачу тепла, пояснив Олег Попенко.

Експерт попередив про наслідки відключення опалення / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне:

Тимчасовий злив води з систем у київських будинках — це вимушений захід

Типові багатоповерхівки промерзають всього за дві доби

Експерт з питань ЖКГ Олег Попенко пояснив, що тимчасовий злив води з систем опалення в київських будинках — це вимушений захід для збереження житла.

За його словами, без цієї процедури тепло- і водопровідні мережі могли б серйозно постраждати, а самі будівлі — стати непридатними для проживання, передає УНІАН.

Він зазначив, що при морозах без опалення типові багатоповерхівки промерзають всього за дві доби, і якщо в трубах залишиться вода, це майже неминуче призведе до їх розриву.

Злив дозволяє уникнути таких руйнувань і пізніше без критичних втрат відновити подачу тепла.

Водночас Попенко попереджає: при повторному заповненні систем навантаження на труби та інфраструктуру різко зросте.

З урахуванням того, що значна частина тепломереж столиці зношена і потребує термінового ремонту, запуск опалення може супроводжуватися аваріями і пошкодженнями комунікацій.

Понад 48 годин без світла: офіційна заява

Вранці в суботу, 10 січня, в Києві зафіксували масштабні перебої з електропостачанням. Про це в Facebook повідомив керівник енергокомпанії YASNO Сергій Коваленко. Він також звернувся до жителів столиці з проханням: якщо електрика не з'явилася з моменту обстрілу, необхідно подати звернення через офіційний сайт електромереж.

Відключення через удари РФ: новини по темі

Раніше мешканців Києва закликали виїжджати з міста після обстрілу РФ. Кличко підкреслив, що на даний момент саме сьогоднішня атака росіян на столицю завдала найбільшої шкоди об'єктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, у КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

