Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Макрон назвав цифру: скільки солдатів Франція готова відправити в Україну

Руслан Іваненко
10 січня 2026, 12:54
289
У Єлисейському палаці обговорили деталі участі Франції у гарантіях безпеки для України.
Макрон, Зеленский, Армия НАТО
Опозиція вимагає, щоб розгортання військ відбувалося лише за наявності мандата ООН / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/NATO

Коротко:

  • Франція планує розмістити до 6 тис. військових в Україні
  • Сили діятимуть далеко від фронту та підтримуватимуть армію
  • Розгортання можливе після укладення мирної угоди

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив парламент про план розміщення до 6 тисяч французьких військових в Україні після укладення мирної угоди, повідомляє Le Monde.

8 січня в Єлисейському палаці відбулася закрита зустріч, у якій брали участь міністри, військове керівництво, голови палат парламенту та лідери фракцій і партій.

відео дня

За словами учасників, Макрон представив конфіденційні деталі французького внеску у гарантії безпеки для України та підкреслив, що мова йде про сили, які не будуть діяти на лінії фронту.

Роль французьких військ у Україні

Начальник генштабу Франції Фаб’єн Мандон пояснив:

"Це будуть не сили стримування або стабілізації, а сили підтримки української армії".

Сам Макрон зазначив, що іноземні військові будуть розміщені

"далеко від фронту" і займатимуться супроводом та навчанням українських підрозділів.

Лідер депутатів "Непокоренної Франції" Матильда Пано повідомила, що Франція може направити в Україну до 6 тисяч солдатів, додавши:

"Немає жодних підстав довіряти Дональду Трампу".

Позиція опозиції та міжнародні мандати

Частина опозиції, включаючи ліву "Непокоренну Францію", комуністів та праве "Національне об’єднання", наполягає на тому, що розгортання військ має відбуватися лише за наявності мандата ООН. Водночас представники правих зазначили, що у разі офіційного запиту Києва міжнародний мандат може бути необов’язковим.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що протягом двох-трьох тижнів у парламенті відбудуться окремі дебати з цього питання.

Роль іноземних військ в Україні – думка експерта

Політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає, що наразі обговорюється можливість розміщення європейського військового контингенту на території України. Він підкреслює, що такі сили не є гарантією безпеки для країни, а виконують функцію стримування.

За словами Фесенка, європейські війська не стоятимуть на лінії фронту і не будуть виконувати роль військового щита для України.

Засідання Коаліції охочих - останні новини

Як писав Главред, 6 січня 2026 року в Парижі відбулися переговори лідерів "Коаліції охочих" за участю Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, представників США і близько 35 країн, на яких обговорювали гарантії безпеки для України, механізми підтримки та можливі умови припинення вогню у війні з Росією.

Крім того, прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі заявила, що її країна не стане відправляти своїх військових в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки.

Нагадаємо, що Зеленський разом із Макроном і Стармером підписали декларацію про наміри щодо розміщення багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Читайте також:

Про джерело: Le Monde

Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Еммануель Макрон Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Готуємо рішення": Буданов назвав дві проблеми обороноздатності України

"Готуємо рішення": Буданов назвав дві проблеми обороноздатності України

14:27Україна
Макрон назвав цифру: скільки солдатів Франція готова відправити в Україну

Макрон назвав цифру: скільки солдатів Франція готова відправити в Україну

12:54Світ
У Києві зупинили електротранспорт, тепло та водопостачання - яка причина

У Києві зупинили електротранспорт, тепло та водопостачання - яка причина

12:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Для трьох знаків зодіаку найважче вже позаду: їм тепер судиться тільки успіх

Для трьох знаків зодіаку найважче вже позаду: їм тепер судиться тільки успіх

Жило з іменем ката 55 років: яке місто України називалося на честь друга Сталіна

Жило з іменем ката 55 років: яке місто України називалося на честь друга Сталіна

Удар "Орєшніком" по Львівській області - в Reuters назвали ціль і наслідки атаки

Удар "Орєшніком" по Львівській області - в Reuters назвали ціль і наслідки атаки

"Орєшніком по Леніну": розкрито перші наслідки атаки по Львову та справжню ціль удару

"Орєшніком по Леніну": розкрито перші наслідки атаки по Львову та справжню ціль удару

Гороскоп на січень-лютий 2026: для кого рік почнеться з потужного повороту долі

Гороскоп на січень-лютий 2026: для кого рік почнеться з потужного повороту долі

Останні новини

15:03

Повернення "Заплутаної історії": хто отримав головні ролі

14:55

Морози лише посилюватимуться: яка погода очікує Дніпро наступного тижня

14:27

"Готуємо рішення": Буданов назвав дві проблеми обороноздатності України

14:25

Простіше не придумаєш: рецепт курячий ковбасок, від яких неможливо відірватися

14:12

Топ-5 джинсів зими 2026: моделі, які підійдуть усім типам фігуриВідео

Орєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - КриволапОрєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - Криволап
14:01

Не дружні сусіди для моркви: які овочі та фрукти роблять її гіркоюВідео

13:49

Може знищити 70% врожаю: чим небезпечний лід на деревах і як врятувати свій сад

13:49

Сніг і хуртовина: яка погода в Харкові буде на вихідних

13:09

Тільки три знаки зодіаку незабаром увійдуть у смугу потужного везіння – хто вони

Реклама
13:07

Просто, смачно і доступно: рецепт бомбічного салатуВідео

12:54

Макрон назвав цифру: скільки солдатів Франція готова відправити в Україну

12:43

У Києві зупинили електротранспорт, тепло та водопостачання - яка причина

12:36

"Мені треба Ігоря кинути": дружина мовчуна Ніколаєва зробила заяву про свій шлюб

12:21

На Полтаву насуваються люті морози: синоптики назвали дати похолодання

12:20

Різатдінова публічно відповіла на пропозицію стати новою "Холостячкою"

12:16

Делікатна причина: Брітні Спірс більше ніколи не виступатиме в США

12:09

Як вибрати диван, крісла і штори для вітальні, щоб вони не застаріли через рік

12:03

"Серце болить": Олег Винник приголомшив своєю неоднозначною заявою

11:57

Росія вдарила "Орешником" по Львову: в ISW назвали цілі окупантів

11:55

Росія вдарила по енергетиці, вводять екстрені відключення — яка ситуація

Реклама
11:39

K-pop може вперше перемогти на премії "Греммі"Відео

11:25

Китайський гороскоп на завтра 11 січня: Зміям - гнів, Коням - образи

11:23

Перешкода для миру: ЗМІ дізналися, про серйозне незадоволення Трампа Путіним

11:17

Світлана Білоножко з'явилася на могилі чоловіка: "Два роки минуло"

10:52

Чому хлорофітум в'яне взимку: тривожні сигнали, які не можна ігноруватиВідео

10:50

Гороскоп Таро на завтра, 11 січня: Водолію - дії, Тельцям - правильне рішення

10:30

Трамп і Зеленський у Давосі підпишуть угоду на $800 млрд - The Telegraph

10:27

Чи злетять долар і євро до 45 та 55 гривень: експерт озвучила прогноз

10:19

"Мене використовували": Бужинська терміново звернулася до шанувальників

10:00

Роман Ісаєнко про контроль якості ліків в Україні: позиція регулятора та системні виклики

09:43

Аліна Гросу вагітна первістком: фото і відеоВідео

09:42

Чому 11 січня потрібно уникати використання гострих предметів: яке свято

09:21

Росія атакувала Україну роєм дронів: є займання, руйнування і постраждаліФото

08:54

Втрата Ірану стане для Росії катастрофоюПогляд

08:50

Британські миротворці в Україні: скільки Лондон витратить на розгортання військ

08:43

Прострочено, але не небезпечно: які продукти можна їсти після закінчення терміну придатності

08:26

"Ми вирішимо це": Трамп відповів, чи проведе спецоперацію по захопленню Путіна

07:47

Спалахнула пожежа і влада готує евакуацію: Росію потужно атакували дрони

06:55

Фортуна нарешті їм усміхнулася: у яких знаків зодіаку фінанси скоро підуть вгору

06:28

Чому росіяни побоялися бити Орєшніком по Києву?Погляд

Реклама
06:24

Гороскоп на січень-лютий 2026: для кого рік почнеться з потужного повороту доліВідео

06:00

Улюбленій балерині Путіна родом із Луцька влаштували проблеми в Італії — деталі

05:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні батька з сином за 19 секунд

05:23

Як позбутися запаху часника на руках: лайфхак який допоможе моментально

04:43

Гороскоп на завтра 11 січня: Тельцям - радість, Рибам - болюча сварка

04:00

Чималий штраф і рік без прав: юрист назвав, за які ліки в Україні карають водіївВідео

03:30

Астрономи виявили астероїд рекордних розмірів: чи є небезпека для Землі

02:58

"Сніговий" чи "сніжний" - як правильно: помилка, яку роблять майже всі

02:30

Бачили всі, але пояснення знають одиниці: чому кіт відкриває рот, коли нюхаєВідео

01:43

Пил зникає як за помахом чарівної палички: один спосіб — і будинок сяє тижнямиВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти