Макрон назвав цифру: скільки солдатів Франція готова відправити в Україну

У Єлисейському палаці обговорили деталі участі Франції у гарантіях безпеки для України.

https://glavred.net/world/makron-nazval-cifru-skolko-soldat-franciya-gotova-otpravit-v-ukrainu-10731095.html Посилання скопійоване

Опозиція вимагає, щоб розгортання військ відбувалося лише за наявності мандата ООН / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/NATO

Коротко:

Франція планує розмістити до 6 тис. військових в Україні

Сили діятимуть далеко від фронту та підтримуватимуть армію

Розгортання можливе після укладення мирної угоди

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив парламент про план розміщення до 6 тисяч французьких військових в Україні після укладення мирної угоди, повідомляє Le Monde.

8 січня в Єлисейському палаці відбулася закрита зустріч, у якій брали участь міністри, військове керівництво, голови палат парламенту та лідери фракцій і партій.

відео дня

За словами учасників, Макрон представив конфіденційні деталі французького внеску у гарантії безпеки для України та підкреслив, що мова йде про сили, які не будуть діяти на лінії фронту.

Роль французьких військ у Україні

Начальник генштабу Франції Фаб’єн Мандон пояснив:

"Це будуть не сили стримування або стабілізації, а сили підтримки української армії".

Сам Макрон зазначив, що іноземні військові будуть розміщені

"далеко від фронту" і займатимуться супроводом та навчанням українських підрозділів.

Лідер депутатів "Непокоренної Франції" Матильда Пано повідомила, що Франція може направити в Україну до 6 тисяч солдатів, додавши:

"Немає жодних підстав довіряти Дональду Трампу".

Позиція опозиції та міжнародні мандати

Частина опозиції, включаючи ліву "Непокоренну Францію", комуністів та праве "Національне об’єднання", наполягає на тому, що розгортання військ має відбуватися лише за наявності мандата ООН. Водночас представники правих зазначили, що у разі офіційного запиту Києва міжнародний мандат може бути необов’язковим.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що протягом двох-трьох тижнів у парламенті відбудуться окремі дебати з цього питання.

Роль іноземних військ в Україні – думка експерта

Політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає, що наразі обговорюється можливість розміщення європейського військового контингенту на території України. Він підкреслює, що такі сили не є гарантією безпеки для країни, а виконують функцію стримування.

За словами Фесенка, європейські війська не стоятимуть на лінії фронту і не будуть виконувати роль військового щита для України.

Засідання Коаліції охочих - останні новини

Як писав Главред, 6 січня 2026 року в Парижі відбулися переговори лідерів "Коаліції охочих" за участю Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, представників США і близько 35 країн, на яких обговорювали гарантії безпеки для України, механізми підтримки та можливі умови припинення вогню у війні з Росією.

Крім того, прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі заявила, що її країна не стане відправляти своїх військових в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки.

Нагадаємо, що Зеленський разом із Макроном і Стармером підписали декларацію про наміри щодо розміщення багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Читайте також:

Про джерело: Le Monde Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред