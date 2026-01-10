'Шансів не буде': тривожний прогноз термінів і сценарію завершення війни

Іван Ступак говорить про ознаки зниження військового потенціалу Росії.

Важливе із заяв Ступака:

Є сигнали про зниження військового потенціалу Росії

РФ багато в чому блефує, кажучи про свою здатність вести війну

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак прокоментував питання про те, чи є хоч найменший шанс на контрнаступ українських військ у 2026 році, хоча б на окремих напрямках.

"У цьому сенсі я налаштований песимістично. Думаю, що таких шансів не буде в 2026 році", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, про зниження військового потенціалу Росії свідчить падіння виробництва в РФ.

"Навіть російський олігарх Потанін у своєму недавньому інтерв'ю констатував падіння доходів і сказав, що підприємства і російська економіка в цілому переходять в режим виживання. Більш того, в РФ відзначається падіння виробництва військової техніки. Якщо навіть у цій галузі падіння, то це говорить про дуже великі труднощі російської економіки", - пояснив він.

Аналітик також нагадав про те, що раніше ціна на російську нафту впала до 35 доларів за барель.

"А в минулі часи, наприклад, у 2008 році російська нафта коштувала 120 доларів за барель. Зараз спостерігаємо зниження майже в 4 рази. Як російський бюджет це витягне, не ясно. Хотілося б, щоб він якнайшвидше колапснув. Втім, не варто забувати, що Росія багато в чому блефує, кажучи про свою здатність вести війну ще довгий час, перш за все, вона блефує перед Трампом", - додав Ступак.

Думка експерта про мирні переговори

Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, висловив думку, що поточні консультації за участю представників Росії, України та США з питання закінчення війни є скоріше символічними. У коментарі для "Главреда" він підкреслив, що такі зустрічі лише імітують переговорний процес і не мають реального потенціалу для досягнення конкретних рішень.

Раніше Володимир Зеленський назвав терміни вирішальних переговорів про завершення війни. Важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви з приводу мирного плану з 20 пунктів.

Як раніше писав Главред, припинення вогню в Україні в нинішніх умовах буде представляти серйозну загрозу не тільки для Києва, але і для всієї Європи. Про це пише The Independent.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

