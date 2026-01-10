Зима покаже свій характер: яка погода очікує Дніпро наступного тижня

Коротко:
- Дніпро накриє арктичний холод наступного тижня
- Морози опустяться до –17 °C у найсильніші дні
- Денна температура залишатиметься нижче нуля
Наступного тижня дніпрян очікує справжня зимова холоднеча. За прогнозами Sinoptik, температура повітря не підніматиметься вище нуля ні вдень, ні вночі, а найбільш сильні морози можуть сягати майже –17 °C.
Понеділок, 12 січня
Тиждень у Дніпрі розпочнеться з арктичного холоду. Вночі стовпчики термометрів опустяться до –11 °C, а вдень повітря прогріється хіба до –9 °C. Небо залишатиметься переважно хмарним, опадів не очікується — ідеальний день для тих, хто любить справжню січневу морозну атмосферу.
Вівторок, 13 січня
Холод не здає позицій: нічна температура знову близько –11 °C, денна — до –6 °C. Синоптики прогнозують малу хмарність і суху погоду, але морозне повітря залишиться незмінним.
Середа, 14 січня
Найсуворіший день першої половини тижня: нічні морози можуть сягнути –14 °C, вдень — близько –7 °C. Хмарність зберігатиметься, різкої зміни погоди не очікується.
Четвер, 15 січня
Мороз продовжує тримати місто в холодних обіймах. Вночі та вранці — близько –12 °C, удень — до –8 °C. Погода повторює попередні дні: холодно, хмарно, без потепління.
П’ятниця, 16 січня
Морози залишаються стабільними: вночі близько –11 °C, удень — до –8 °C. Такий режим — типовий для глибокого січня, коли тепло відчувається лише вдома біля батареї.
Субота, 17 січня
У вихідні холод трохи пом’якшиться: вночі до –9 °C, вдень — до –6 °C, небо буде мінливо хмарним. Та навіть пом’якшення не скасовує морозів, і опалювальний сезон для містян залишається критично важливим.
Неділя, 18 січня
Тиждень завершиться морозно: нічні –9 °C, денні — близько –7 °C. Переважатиме хмарна погода, а відчуття справжньої зими залишатиметься у повітрі та на вулицях міста.
Коли в Україну прийдуть морози
Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що з 10 січня в Україні очікується переважно безсніжна погода, проте з сильними морозами. Вночі температура опуститься до -14…-20 °C, а в окремих регіонах може сягати -23 °C.
"Морози будуть особливо відчутні 10–11 січня. Надалі холодна погода може зберігатися, і різкого потепління або зміни синоптичної ситуації, щонайменше до середини січня, не прогнозуємо", — зазначила синоптикиня.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, на Рівненщині упродовж 10-12 січня очікується посилення морозів. Синоптики попереджають про невеликий сніг та хуртовини.
Крім того, Дніпро на 10–11 січня накриє справжня зима. Місто потрапляє під вплив арктичного повітря, тож мороз і сніг стануть головними героями погоди, прогнозує сайт Sinoptik.
Також погода в Полтаві та області у найближчі дні буде несприятливою через вихід циклону з півдня. Сьогодні, 10 січня, температура повітря на Полтавщині буде знижуватися.
Читайте також:
- Росія вдарила по енергетиці, вводять екстрені відключення — яка ситуація
- Росія вдарила "Орешником" по Львову: в ISW назвали цілі окупантів
- У Києві зупинили електротранспорт, тепло та водопостачання - яка причина
Про персону: Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред