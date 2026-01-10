Зима покаже свій характер: яка погода очікує Дніпро наступного тижня

Холодний фронт не відступає і триматиме температуру вдень і вночі нижче нуля протягом наступного тижня.

Лише у вихідні очікується невелике пом’якшення / Фото: pexels.com

Коротко:

Дніпро накриє арктичний холод наступного тижня

Морози опустяться до –17 °C у найсильніші дні

Денна температура залишатиметься нижче нуля

Наступного тижня дніпрян очікує справжня зимова холоднеча. За прогнозами Sinoptik, температура повітря не підніматиметься вище нуля ні вдень, ні вночі, а найбільш сильні морози можуть сягати майже –17 °C.

Понеділок, 12 січня

Тиждень у Дніпрі розпочнеться з арктичного холоду. Вночі стовпчики термометрів опустяться до –11 °C, а вдень повітря прогріється хіба до –9 °C. Небо залишатиметься переважно хмарним, опадів не очікується — ідеальний день для тих, хто любить справжню січневу морозну атмосферу.

Погода в Дніпрі 12 січня / Фото: sinoptik.ua

Вівторок, 13 січня

Холод не здає позицій: нічна температура знову близько –11 °C, денна — до –6 °C. Синоптики прогнозують малу хмарність і суху погоду, але морозне повітря залишиться незмінним.

Погода в Дніпрі 13 січня / Фото: sinoptik.ua

Середа, 14 січня

Найсуворіший день першої половини тижня: нічні морози можуть сягнути –14 °C, вдень — близько –7 °C. Хмарність зберігатиметься, різкої зміни погоди не очікується.

Погода в Дніпрі 14 січня / Фото: sinoptik.ua

Четвер, 15 січня

Мороз продовжує тримати місто в холодних обіймах. Вночі та вранці — близько –12 °C, удень — до –8 °C. Погода повторює попередні дні: холодно, хмарно, без потепління.

Погода в Дніпрі 15 січня / Фото: sinoptik.ua

П’ятниця, 16 січня

Морози залишаються стабільними: вночі близько –11 °C, удень — до –8 °C. Такий режим — типовий для глибокого січня, коли тепло відчувається лише вдома біля батареї.

Погода в Дніпрі 16 січня / Фото: sinoptik.ua

Субота, 17 січня

У вихідні холод трохи пом’якшиться: вночі до –9 °C, вдень — до –6 °C, небо буде мінливо хмарним. Та навіть пом’якшення не скасовує морозів, і опалювальний сезон для містян залишається критично важливим.

Погода в Дніпрі 17 січня / Фото: sinoptik.ua

Неділя, 18 січня

Тиждень завершиться морозно: нічні –9 °C, денні — близько –7 °C. Переважатиме хмарна погода, а відчуття справжньої зими залишатиметься у повітрі та на вулицях міста.

Погода в Дніпрі 18 січня / Фото: sinoptik.ua

Коли в Україну прийдуть морози

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що з 10 січня в Україні очікується переважно безсніжна погода, проте з сильними морозами. Вночі температура опуститься до -14…-20 °C, а в окремих регіонах може сягати -23 °C.

"Морози будуть особливо відчутні 10–11 січня. Надалі холодна погода може зберігатися, і різкого потепління або зміни синоптичної ситуації, щонайменше до середини січня, не прогнозуємо", — зазначила синоптикиня.

