Чи існує "Орєшнік" насправді, та чим РФ ударила по Львову: що приховує Кремль

Руслан Іваненко
10 січня 2026, 18:14ексклюзив
Фахівець розповів, чи відповідає заявлена зброя реальним параметрам і цілям.
Орешник
Удар міг бути лише тестовим запуском, а не застосуванням нової зброї / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

Коротко:

  • РФ заявила про удар "Орєшніком" по Львову 9 січня
  • Інцидент ніяк не підтверджений незалежними джерелами
  • Може бути елементом інформаційної операції Кремля

Росія подала удар "Орєшніком" по Львову 9 січня як нібито "відповідь" на атаку по Валдаю, однак цей інцидент не підтверджений жодними незалежними даними й більше схожий на елемент інформаційної операції Кремля. Про це в інтерв’ю "Главреду" заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап, пояснивши, чому "Орєшнік" зарано вважати реальною та ефективною зброєю.

"Орєшнік" залишається дослідним зразком

За словами експерта, сам проєкт "Орєшнік" виглядає радше як ІПСО. Навіть якщо така ракета існує, то, ймовірно, лише у вигляді дослідного зразка для випробувань. Криволап припускає, що програма могла бути закрита через технічні проблеми, а її історія стала однією з причин розриву договору про ракети середньої та меншої дальності (РСМД-2).

Експерт зазначає, що російська сторона заявляла про дальність "Орєшніка" близько 5,8 тис. км, що формально виводить його за межі класу ракет середньої дальності й дозволяє називати його ракетою великої дальності, майже міжконтинентальною.

Втім, ці твердження ґрунтуються виключно на заявах РФ і не підтверджені реальними даними або випробуваннями, відкритими для міжнародної спільноти.

Технічні параметри та демонстрації

Криволап також звертає увагу на невідповідність технічних параметрів. Якщо "Орєшнік" справді існує, він мав би розміщуватися на 12-вісному шасі. Проте техніка, яку демонстрували в Білорусі, мала шість або вісім осей і за габаритами не відповідала ймовірним характеристикам ракети.

За оцінками експерта, реальна довжина такої ракети мала б становити 18–20 метрів при діаметрі 1,5–2 метри, тоді як показані зразки були значно меншими.

Чи існує
РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік") / Інфографіка: Главред

Обмеження бойового застосування

Окремо експерт наголосив, що система, про яку йдеться, спочатку проєктувалася під ядерний удар і не призначена для використання зі звичайною бойовою частиною. Фактично мова може йти про інертні бетонні або металеві болванки, які завдають ураження лише за рахунок кінетичної енергії, без вибухівки.

За таких швидкостей застосування повноцінної бойової частини спричинило б серйозні проблеми з тепловим навантаженням, які російська промисловість наразі не здатна подолати.

Серійне виробництво під сумнівом

Криволап також сумнівається у можливості серійного виробництва "Орєшніка". Ракети класу "Тополь-М" виготовлялися на Воткінському заводі, однак немає жодних підтверджень того, що з цього підприємства виходили або переміщувалися нові вироби, пов’язані з "Орєшніком".

Більшість оприлюднених фото й відео, за його словами, насправді демонструють старі системи — "Тополь-М" або "Ярс", а не нову розробку.

На думку експерта, так званий удар "Орєшніком" може бути пов’язаний з використанням іншої, експериментальної ракети або випробувального зразка. Водночас сукупність фактів свідчить, що Росія намагається створити інформаційний ефект, перебільшуючи можливості зброї, яка не є повноцінною та серійною.

Як повідомляв Главред, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ударом ворог намагався залякати Захід і посіяти паніку в Україні. РФ використовувала наземні ракетні комплекси.

Крім того, Росія вдарила балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" по Львівській області 9 січня, щоб залякати Захід і стримати розгортання іноземних військ в Україні. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни

Раніше стали відомі подробиці удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності Орєшнік. Ракета пробила дві плити перекриття і спалила повне зібрання творів Леніна.

Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

