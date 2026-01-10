Світла не буде до трьох разів на добу: графіки відключень для Львова на 11 січня

Через значний дефіцит потужності 11 січня на Львівщині діятимуть графіки погодинних відключень.

Відключення світла на Львівщині 11 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Які графіки відключень діятимуть на Львівщині 11 січня

Чи стосуватимуться відключення всіх груп споживачів

Як і де дізнатися свою групу відключень

У неділю, 11 січня, на Львівщині застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть всім групам споживачів. Про це повідомило Львівобленерго.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення. Закликаємо всіх економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням", - закликали в обленерго.

У Львівобленерго наголосили, що впродовж доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Графік відключень на 11 січня

Група 1.1 — 08:00-11:30, 18:30-22:00.

Група 1.2 — 11:00-15:00, 22:00-24:00.

Група 2.1 — 15:00-18:00.

Група 2.2 — 06:00-08:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00.

Група 3.1 — 11:00-15:00.

Група 3.2 — 04:30-08:00, 15:00-19:00.

Група 4.1 — 00:00-01:00, 15:00-18:30.

Група 4.2 — 01:00-04:30, 15:00-18:30.

Група 5.1 — 11:00-15:00, 18:30-22:00.

Група 5.2 — 11:30-15:00, 22:00-24:00.

Група 6.1 — 08:00-11:30, 15:00-18:30.

Група 6.2 — 18:30-22:00.

Графіки відключень світла на Львівщині / Фото: Львівобленерго

Дізнатися свою групу відключень споживачі можуть на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом. Енергетики закликають стежити за оновленнями та заздалегідь планувати використання електроприладів.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чи вплинула на відключення атака 9 січня - думка нардепа

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член енергетичного комітету ВР Сергій Нагорняк розповів, що нічна атака Росії на Україну 9 січня, ймовірно, не матиме суттєвого впливу на тривалість відключень електроенергії. Водночас обмеження можуть посилитися через прогнозоване похолодання.

Нардеп наголосив, що швидке повернення електропостачання не означає повного відновлення енергетичної інфраструктури, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок атак РФ. За його оцінками, для повноцінного відновлення потрібні місяці роботи.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у неділю, 11 січня, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії. Укренерго застосовуватиме відключення у всіх регіонах.

Також у Києві вранці 10 січня сталося масове відключення світла через перевантаження мереж після відновлювальних робіт. Глава YASNO Сергій Коваленко розповів, що за ніч енергетики підключили майже всіх споживачів, але вранці аварія повторилась.

Крім цього, напередодні жителів Києва закликали тимчасово виїхати з міста. Міський голова Віталій Кличко заявив, що нещодавня атака росіян завдала найбільшої шкоди об’єктам критичної інфраструктури столиці, через що ситуація з життєзабезпеченням залишається складною.

Про джерело: Львівобленерго Львівобленерго - оператор системи розподілу електроенергії на території Львівської області. Компанія забезпечує розподіл електричної енергії до побутових і непобутових споживачів, експлуатацію та обслуговування електромереж, а також приєднання нових об’єктів до мережі. Підприємство працює у складі енергетичної системи України та виконує функції відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

