Ціни за тиждень злетіли на 25%: в Україні почав стрімко дорожчати популярний овоч

Фермери не поспішають продавати запаси зі сховищ в очікуванні вищої ціни.

Ціни на капусту почали зростати / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Білокачанна капуста подорожчала за тиждень на 25%

Фермери стримують продажі якісної капусти, очікуючи ще вищі ціни

Відпускні ціни у господарствах зараз 3-10 грн/кг

Після новорічних свят на українському ринку овоч "борщового набору" почав дорожчати. За тиждень білокачанна капуста подорожчала на 25%. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Згідно з даними моніторингу, станом на січень 2026 року більшість українських виробників уже розпродали значну частину своїх запасів. На ринку майже не залишилося овочів середньої та низької якості.

Через стрімке скорочення запасів фермери обрали стратегію стримування продажів якісної капусти, сподіваючись на ще вигідніші цінники у майбутньому. Відпускні ціни у фермерських господарствах вже піднялися до 3–10 грн/кг (0,07–0,23 дол/кг), що в середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Попри нинішній стрибок, ситуація для споживачів залишається відносно сприятливою, якщо порівнювати з минулим сезоном. На сьогодні вартість білокачанної капусти в середньому на 82% нижча, ніж за аналогічний період 2025 року.

Продавці впевнені, що це лише початок подорожчання. Очікується, що темпи зростання цін будуть прискорюватися пропорційно до того, як вичерпуватимуться запаси у господарствах.

Які овочі подорожчають у найближчий час - думка експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в коментарі Главреду попередив українців про підвищення цін на овочі. За його словами, подорожчають огірки та помідори.

"Сезон тепличних овочів у нас закінчився, відповідно, пропозиція, яка сьогодні є на ринку, - це імпорт. А закупівля овочів, наприклад, у Туреччині, дуже дорога. Саме тому зараз спостерігається здорожчання тепличної пропозиції, насамперед огірків і помідорів", - пояснив він.

Нагадаємо, яблука залишаються одними з найдорожчих фруктів в Україні. Поступове зростання цін може відбутися через зменшення кількості якісних яблук у сховищах. Найбільше підвищення цін очікується навесні, до появи нового врожаю 2026 року.

Також в Україні продовжує дорожчати риба через високі витрати на корми, енергію та генератори для зберігання. Експерти прогнозують поступове зростання цін у 2026 році.

Як повідомляв Главред, ціни на каву в Україні зростають через негоду в країнах-виробниках. З серпня 2025 року подорожчання склало 11%, у листопаді - до 27%.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

