"Може зіграти проти": експерт пояснив, що завадить Путіну захопити Донецьку область

Однак не слід забувати, що російські війська наступають ще й з півночі – з Луганської та Харківської областей.

Ви дізнаєтеся:

Які цілі у окупантів на 2026 рік

Що може зіграти проти Росії

Російським військам у 2026 році не під силу закрити питання з Донецькою областю, захопивши її всю військовим шляхом.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

"З цього приводу у мене є великі сумніви, з огляду на попередній досвід: Покровськ російські війська намагаються взяти вже більше року. Тому є підстави вважати, що бої за Слов'янськ або Краматорськ теж триватимуть не менше року", - пояснив Стапак.

Він зазначив, що не слід забувати, що російські війська наступають ще й з півночі – з Луганської та Харківської областей.

"Плюс з півдня теж противник намагається просунутися. Тобто потрібно враховувати масу нюансів. Проте, я думаю, що у військ РФ будуть величезні проблеми з подальшим просуванням в Донецькій області. Хоч Путін і натхненний тим, що його військам вдається просуватися, проте це натхнення може зіграти проти Росії", - підсумував експерт.

Експерт назвав військову мету РФ у 2026 році

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що головна мета РФ на 2026 рік - це місто Запоріжжя.

За його словами, спостерігаючи за Покровськом, Мирноградом і Куп'янськом, ми пропустили момент просування російських військ у напрямку Запоріжжя, зокрема, ми пропустили те, що відбувається зі Степногорськом.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

"Степногорськ - це маленьке містечко, яке з літа 2025-го Росія перетворює на попіл нескінченними обстрілами і штурмами, і зараз там вже толком нічого не залишилося. Степногорськ розташований приблизно в 20 км від Запоріжжя, причому на висоті. Якщо росіянам вдасться захопити це місто і закріпитися, вибити їх звідти нам буде дуже важко. Зі Степногорська російські війська зможуть обстрілювати Запоріжжя і робити з нього другий Херсон", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська продовжують активні штурмові дії на Покровському напрямку і намагаються просунутися в бік міста. Зокрема, ворог вдається до поодиноких переміщень.

Раніше повідомлялося, що українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста наші воїни блокують просування противника. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

Напередодні аналітики ISW заявили, що окупаційна армія країни-агресора Росії в 2025 році прискорила наступ в Україні через те, що почала застосовувати нову тактику.

Про особу: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній співробітник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

