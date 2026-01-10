Рус
Тільки три знаки зодіаку незабаром увійдуть у смугу потужного везіння – хто вони

Віталій Кірсанов
10 січня 2026, 13:09
У понеділок, 12 січня, сформується потужне астрологічне з'єднання.
Тільки три знаки зодіаку незабаром увійдуть у смугу потужного везіння
Тільки три знаки зодіаку незабаром увійдуть у смугу потужного везіння / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Гороскоп для Овнів
  • Гороскоп для Тельців
  • Гороскоп для Раків

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 січня 2026 року стане по-справжньому сприятливим для трьох знаків зодіаку. Бажання ніколи не виникають випадково, але шлях до їх реалізації рідко буває простим. Мрії майже завжди здаються масштабнішими за поточні можливості – так проявляється поклик душі і рух по своєму істинному шляху. Про це пише Главред з посиланням на Your Tango.

Головне завдання цього тижня – тимчасово відкласти холодний розрахунок і дозволити собі настільки повірити в здійснення задуманого, щоб сумніви перестали мати значення. Говоріть про бажане так, ніби воно вже сталося, дійте так, ніби результат – лише питання часу. У відповідь Всесвіт обов'язково зробить крок назустріч.

У понеділок, 12 січня, сформується потужне астрологічне з'єднання: Ліліт у Стрільці вирівняється з Плутоном у Водолії. Саме ця енергія стане фоном усього тижня. Вона підштовхне до реалізації найсміливіших прагнень, посилить довіру до ходу долі і допоможе зважитися на крок проти звичного порядку, якщо саме так виглядає життя вашої мрії.

Не стримуйте себе в найближчі дні і не намагайтеся переконати себе відмовитися від бажаного. Це час чесного діалогу з собою і усвідомлення того, що неможливого не існує, якщо ви готові діяти. Цього тижня Всесвіт буде на вашому боці.

Овен

Не зациклюйтеся на правилах, Овен. Зараз від вас потрібна віра в себе і готовність діяти, навіть якщо мета здається недосяжною. Ви навчилися терпінню і самоконтролю, але саме цього тижня важливо згадати свою справжню природу. Щоб максимально використовувати поточні енергії, орієнтуйтеся на внутрішнє відчуття напрямку, а не на чужі очікування.

У понеділок, 12 січня, з'єднання Ліліт у Стрільці з Плутоном у Водолії принесе потужний енергетичний імпульс. Ліліт підштовхне вас відмовитися від зайвої обережності і зробити крок до кращого майбутнього, а Плутон відкриє доступ до нових зв'язків, ідей і мрій. Цей транзит закликає вас бути собою без компромісів.

Ця енергія здатна запустити абсолютно новий життєвий етап, в якому поруч опиняться несподівані люди. Довіряйте собі, відпускайте обмеження і не бійтеся йти власним маршрутом. Вам не потрібно жити за сценарієм, написаним іншими.

Телець

Тельці, настав час надати мріям реальну форму. У четвер, 15 січня, Венера в Козерозі утворює гармонійний тригон з Ураном у вашому знаку. Венера завершує важливий цикл у Козерозі, а Уран наближається до фіналу свого тривалого перебування в Тельці. Все, над чим ви працювали з 2018 року, починає приносити відчутні результати.

Це не момент для планування або підготовки – це час конкретного кроку, за який ви пізніше будете вдячні собі. Транзити відкривають вхід в період достатку, але для цього необхідно зважитися на ризик. Уран допомагає відпустити зайве і прийняти несподівані можливості, а Венера підсилює здатність реалізувати бажання, виношувані роками.

Однак результат можливий тільки при вашій внутрішній згоді з тим, що момент настав. Зараз ви отримуєте підтвердження від Всесвіту: можливість жити життям мрії у вас була завжди.

Рак

Зосередьтеся на тому, що дійсно любите, Рак. В останні роки могло здаватися, що будь-які зусилля не призводять до бажаного результату, немов все завмерло або зникла здатність притягувати здійснення мрій.

Але цей період не був марним. Ви стали уважніше ставитися до того, куди спрямовуєте свою енергію, чіткіше усвідомили власні цінності і не відмовилися від своїх цілей. Це був час внутрішнього налаштування і розуміння, що мрії варті вкладених зусиль.

Тепер починається етап швидких результатів. У четвер, 15 січня, з'єднання Венери в Козерозі з Сатурном у Рибах принесе кармічні нагороди і допоможе вибудувати життя, наповнене сенсом і радістю. Затримки залишаться в минулому, а події знову почнуть розвиватися динамічно.Важливо бути готовими до прискорення: можливості з'являться несподівано швидко, давні питання почнуть вирішуватися, і ви знову відчуєте зв'язок зі своїм внутрішнім "чаклунством". Ви більше не просто мрієте про життя, яке любите – ви крок за кроком його створюєте.

Вам може бути цікаво:

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал має ознайомлювальний характер, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їх положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози і гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

