Сніг і хуртовина: яка погода в Харкові буде на вихідних

У суботу, 10 січня, погода в Харкові буде похмурою. Синоптики прогнозують сніг.
Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові протягом усього дня погода в Харкові буде похмурою.
"Протягом усього дня погода в Харкові буде похмурою. Нічний сніг до ранку ослаб. Вдень на деякий час він припинився, а ввечері може піти знову", - йдеться в повідомленні.
Вітер південний, 3, 9 м/с.
Температура повітря після обіду буде 0 градусів. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть - 1 градус.
У неділю, 11 січня, погода в Харкові буде хмарною.
"Протягом усього дня небо в Харкові буде вкрите хмарами. Весь день йтиме сильний сніг, який вдень може посилитися, але до вечора почне слабшати", - йдеться в повідомленні.
Температура повітря протягом дня буде -9 ...-1 градусів.
Крім того, в Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 11 січня.
"Очікується: по місту значний сніг, хуртовина. Вдень пориви вітру, 15-20 м/с. На дорогах ожеледь; по області в східній половині налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вдень у західній половині області сильний сніг, хуртовина. Вдень пориви вітру, 15-20 м/с. На дорогах ожеледь", - пишуть синоптики.
Таким явищам присвоїли I рівень небезпеки, жовтий. Водіїв і пішоходів просять бути уважними та обережними.
Яка буде погода в Україні цими вихідними - прогноз синоптика
Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Птухи, 10-11 січня в Україні очікується вторгнення з півночі арктичного повітря. При цьому з 10 січня в Україні буде переважно без опадів.
Вночі очікується від -14 до -20 морозу, місцями до -23. Денні максимуми будуть трохи вищими, але очікується мороз від -9 до -15 градусів. Найбільший вплив арктичного повітря відчують захід, північ, Вінницька, Черкаська області.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні і 11 січня в результаті розвитку циклонічної діяльності характер погоди в країні очікується нестійким, з коливаннями атмосферного тиску, зниженням температури повітря і опадами різної інтенсивності.
Раніше повідомлялося, що погода у Львові та області цими вихідними буде морозною через надходження холодних повітряних мас з півночі. Температура вночі сягатиме екстремальних позначок.
Напередодні також стало відомо, що в Рівненській області протягом 10-12 січня очікується посилення морозів. Синоптики попереджають про невеликий сніг і хуртовину.
Про особу: Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 році виступила ініціатором створення прес-офісу цієї державної установи, начальник відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними телеканалами, радіостанціями та джерелами інформації.
