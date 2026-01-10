Трамп вже 'покарав' Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Ви дізнаєтеся:
Президент США Дональд Трамп може покарати російського диктатора Володимира Путіна за удар Орешників по Україні. Він робив це і раніше.
В інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що удар Орешником по Україні - подія резонансна, і її необхідно максимально винести на міжнародний порядок денний, щоб світ чітко розумів, з ким має справу.
За його словами, реакція європейців і американців на застосування Орешника може бути різною.
"Коли Путін збрехав Трампу (про удар по резиденції - Главред), у мене склалося враження, що він був упевнений: йому це зійде з рук. І те, що США зробили щодо Венесуели, а особливо - захоплення танкерів, я сприймаю як відповідь на цю брехню. Мовляв: "Ти вирішив, що так можна — тоді я покажу, що можна і по-іншому". Раніше американці теж мали можливість захоплювати такі танкери, але чомусь цього не робили. Чому це сталося саме зараз? Я думаю, що це реакція на поведінку Путіна, зокрема в контексті "атаки на Валдай" і тієї брехні, яку він використовував, розповідаючи Трампу про те, що Зеленський "поганий" і з ним нібито неможливо домовитися", — зазначив експерт.
Про особу: Костянтин Криволап
Костянтин Криволап – український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах авіаційну тематику.
