Трамп вже 'покарав' Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Дональд Трамп вже відповів Путіну на його брехню.

Експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ви дізнаєтеся:

Що зробив Трамп у відповідь на брехню Путіна

Як Європа і США можуть відповісти Путіну

Президент США Дональд Трамп може покарати російського диктатора Володимира Путіна за удар Орешників по Україні. Він робив це і раніше.

В інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що удар Орешником по Україні - подія резонансна, і її необхідно максимально винести на міжнародний порядок денний, щоб світ чітко розумів, з ким має справу.

За його словами, реакція європейців і американців на застосування Орешника може бути різною.

"Коли Путін збрехав Трампу (про удар по резиденції - Главред), у мене склалося враження, що він був упевнений: йому це зійде з рук. І те, що США зробили щодо Венесуели, а особливо - захоплення танкерів, я сприймаю як відповідь на цю брехню. Мовляв: "Ти вирішив, що так можна — тоді я покажу, що можна і по-іншому". Раніше американці теж мали можливість захоплювати такі танкери, але чомусь цього не робили. Чому це сталося саме зараз? Я думаю, що це реакція на поведінку Путіна, зокрема в контексті "атаки на Валдай" і тієї брехні, яку він використовував, розповідаючи Трампу про те, що Зеленський "поганий" і з ним нібито неможливо домовитися", — зазначив експерт.

Удари Орешником по Україні - новини по темі

Як повідомляв Главред, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ударом ворог намагався залякати Захід і посіяти паніку в Україні. РФ використовувала наземні ракетні комплекси.

РС-26 Рубіж Інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

Крім того, Росія завдала удару балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" по Львівській області 9 січня, щоб залякати Захід і стримати розгортання іноземних військ в Україні. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни

Раніше стали відомі подробиці удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності Орешник. Ракета пробила дві плити перекриття і спалила повне зібрання творів Леніна.

Про особу: Костянтин Криволап Костянтин Криволап – український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

