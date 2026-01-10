Гонки Кубка світу з біатлону: де дивитися спринти та естафети онлайн

Коротко:
- Розпочався сезон Кубка світу з біатлону 2025–2026
- Юлія Джима пропустила старт через травму пальця
- Четвертий етап відбудеться 8–11 січня в Обергофі
Наприкінці листопада розпочався новий сезон Кубка світу з біатлону 2025 – 2026. У змаганнях беруть участь біатлоністи та біатлоністки збірної України.
"Вболівальники біатлону матимуть змогу стежити за перебігом подій у прямому ефірі", – повідомляє 24 Канал.
Де дивитися трансляції
Трансляції всіх гонок доступні на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного – Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Харків, Суспільне Чернігів – та на сайті 24 Каналу.
На старті сезону не змогла виступити лідерка української збірної Юлія Джима. У жовтні під час тренування вона невдало впала та зламала палець на руці.
Четвертий етап Кубка світу відбудеться з 8 по 11 січня 2026 року в німецькому Обергофі. У програмі – спринти, гонки переслідування та традиційні естафети.
Історія та організація Кубка світу
Кубок світу з біатлону організовує Міжнародний союз біатлоністів (IBU) із сезону 1977 – 1978 для чоловіків та з сезону 1982 – 1983 для жінок. Це найпрестижніший турнір у біатлоні, який зазвичай триває з листопада до березня.
Програма включає індивідуальні гонки, спринти, гонки переслідування, мас-старт, естафети, змішані естафети та одиночні змішані естафети. Після кожного етапу формується рейтинг спортсменів у кожній дисципліні та загальний залік за сумою балів.
Наприкінці сезону визначають володаря Кришталевого глобуса – переможця загального заліку, а також володарів малих глобусів у спринті, індивідуальній гонці, гонці переслідування та мас-старті.
