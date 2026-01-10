Загроза удару 'Орєшніком' по Києву: експерт розкрив ймовірний сценарій

Ракета "Орєшнік", розміщена РФ в Білорусі, не зможе завдати удару по Києву, підкреслив Костянтин Криволап.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-udara-oreshnikom-po-kievu-ekspert-raskryl-veroyatnyy-scenariy-10731170.html Посилання скопійоване

РФ завдала нового удару ракетою Орєшнік / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Важливе із заяв Криволапа:

Ракета має обмеження по мінімальній дальності — приблизно 700 кілометрів

З території полігону Капустін Яр ракета "Орєшнік" може долітати і до Києва

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що ракета "Орєшнік", розміщена РФ у Білорусі, не зможе завдати удару по Києву.

"Ні, з Білорусі вона може долетіти, але там є обмеження щодо мінімальної дальності — приблизно 700 кілометрів. Тобто, якщо запускати її з півночі Білорусі, вона може вразити, умовно, Херсон або Запоріжжя", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

За словами експерта, з території полігону Капустін Яр ракета "Орєшнік" може долітати і до Києва, і по всій території України.

"Військової загрози "Орєшнік" не несе. "Іскандер" - значно потужніша ракета, незалежно від модифікації: "Іскандер-К", "Іскандер-М" або "Кинжал". Це дійсно серйозна зброя. Ракета Х-101 - також серйозна. Х-22 - взагалі монстр, хоча і дуже неточний", - пояснив він.

/ Главред

За словами співрозмовника, те, що удар "Орєшніком" був нанесений по Стрию, і що РФ взагалі туди потрапила, викликає подив.

"І ще важливий момент: "Орєшнік" замислювався як заміна або доповнення до ракетного комплексу "Авангард". Його планували використовувати як гіперзвукову систему для прориву протиракетної оборони. Але цей проект, очевидно, не склався, і тоді виникла ідея: "А давайте спробуємо "Орєшніком". Схоже, що саме це вони і зробили — просто спробували", — додав він.

Важливі деталі удару РФ "Орєшніком"

Росія використовувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для атаки по державному об'єкту у Львівській області. Про це інформує агентство Reuters з посиланням на джерела, обізнані про те, що сталося.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше стали відомі подробиці удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Ракета пробила дві плити перекриття і спалила повне зібрання творів Леніна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН після ракетного удару. Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так звану "Орєшнік", проти Львівської області.

Як повідомляв Главред, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ударом ворог намагався залякати Захід і посіяти паніку в Україні. РФ використовувала наземні ракетні комплекси.

Читайте також:

Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред