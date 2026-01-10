Рус
Спілкування через адвокатів: син Бекхемів зрікся батьків

Еліна Чигис
10 січня 2026, 17:28
Скандал у родині Бекхемів набирає обертів.
Вікторія Бекхем, Девід Бекхем, Бруклін Бекхем, Нікола Пельтц
Бруклін Бекхем зважився на кардинальний крок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Девід Бекхем, Бруклін Бекхем

Старший син Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін заблокував батьків у соцмережах.

Як пише Daily Mail, майже рік Бруклін не бажає спілкуватися ні з батьками, ні з братами і сестрою, і під час різдвяних свят хлопець заблокував рідних. Нібито син знаменитостей хоче, щоб його залишили в спокої.

Відносини загострилися настільки, що Бруклін направив батькам офіційний лист, де нібито просить їх зв'язуватися з ним через адвокатів. Це сталося після статей, де говорилося, що син Бекхемів посварився з рідними через свою дружину – американську актрису Ніколу Пельтц. За інформацією інсайдерів, вона маніпулює чоловіком і виступає проти його спілкування з родиною.

Девід і Вікторія Бекхеми
Девід і Вікторія Бекхем / фото: instagram.com, Девід Бекхем

Нагадаємо, в 2025 році почалися розмови про розбрат у родині Бекхемів. Тоді Бруклін перестав з'являтися на сімейних фото, не привітав батька з ювілеєм і зіграв повторне весілля, не запросивши рідних.

Бруклін Бекхем з дружиною
Бруклін Бекхем з дружиною / фото: instagram.com, Бруклін Бекхем

Відзначимо, ще під час весілля Брукліна і Ніколи стався скандал між Вікторією і обраницею хлопця, адже вона відмовилася від весільної сукні бренду свекрухи.

Про особу: Девід Бекхем

Девід Бекхем — англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, протягом кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.

Світлана Білоножко з'явилася на могилі чоловіка: "Два роки минуло"

10:52

Чому хлорофітум в'яне взимку: тривожні сигнали, які не можна ігноруватиВідео

10:50

Гороскоп Таро на завтра, 11 січня: Водолію - дії, Тельцям - правильне рішення

