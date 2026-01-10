Спілкування через адвокатів: син Бекхемів зрікся батьків

Скандал у родині Бекхемів набирає обертів.

Бруклін Бекхем зважився на кардинальний крок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Девід Бекхем, Бруклін Бекхем

Бруклін Бекхем не спілкується з батьками

Що сталося в родині знаменитостей

Старший син Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін заблокував батьків у соцмережах.

Як пише Daily Mail, майже рік Бруклін не бажає спілкуватися ні з батьками, ні з братами і сестрою, і під час різдвяних свят хлопець заблокував рідних. Нібито син знаменитостей хоче, щоб його залишили в спокої.

Відносини загострилися настільки, що Бруклін направив батькам офіційний лист, де нібито просить їх зв'язуватися з ним через адвокатів. Це сталося після статей, де говорилося, що син Бекхемів посварився з рідними через свою дружину – американську актрису Ніколу Пельтц. За інформацією інсайдерів, вона маніпулює чоловіком і виступає проти його спілкування з родиною.

Девід і Вікторія Бекхем / фото: instagram.com, Девід Бекхем

Нагадаємо, в 2025 році почалися розмови про розбрат у родині Бекхемів. Тоді Бруклін перестав з'являтися на сімейних фото, не привітав батька з ювілеєм і зіграв повторне весілля, не запросивши рідних.

Бруклін Бекхем з дружиною / фото: instagram.com, Бруклін Бекхем

Відзначимо, ще під час весілля Брукліна і Ніколи стався скандал між Вікторією і обраницею хлопця, адже вона відмовилася від весільної сукні бренду свекрухи.

