Загроза катастрофічного сценарію в енергетиці: розкрито головну проблему

Олексій Тесля
10 січня 2026, 15:21
Олександр Харченко говорить про те, що на сьогодні важливим питанням є "відновлення ресурсу відновлення".
Загроза катастрофічного сценарію в енергетиці: розкрито головну проблему
З'явився новий прогноз відключень в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне із заяв Харченка:

  • Важливим питанням є "відновлення ресурсу відновлення"
  • Проблемою є вичерпання запасів енергетичної інфраструктури

В Україні запаси обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, які були створені в ході підготовки до сезону, зараз реально починають вичерпуватися, заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Ми ще їх не вичерпали, але ми вже розуміємо, де кінець складу", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

Експерт говорить про те, що на сьогодні важливим питанням є "відновлення ресурсу відновлення".

"Тобто обладнання, ну перш за все, гроші. Тут не йдеться навіть про те, що нам треба шукати щось. Все зрозуміло, як купити, як привезти, як щось з тим робити", - зазначив він і додав, що питання впирається у відсутність коштів для вирішення цих завдань.

Головні ризики для енергетичної інфраструктури

За його словами, найбільш складними є наслідки масованих ударів по енергетичній інфраструктурі протягом декількох днів.

"Поки ми маємо достатньо резервів обладнання і можливості відновлюватися, безумовно це і відбувається. Атаки 2-3-4 дні поспіль - це дуже складно. Є окремі місцеві ділянки мереж, де може бути складніше або краще, по-різному. Як ось удар по Запоріжжю, Дніпру і Кривому Рогу", - сказав Харченко.

Загроза катастрофічного сценарію в енергетиці: розкрито головну проблему
/ Главред

Він зазначив, що після ворожих атак Запоріжжя і Кривий Ріг відновилися за години, а Дніпро - за добу.

"Це як зараз воно працює. І ми вже маємо і розуміння, як чинити опір, і розуміння, як відновлюватися. У чому є велика зараз, на мою думку, проблема, яку треба терміново вирішувати, фактично енергетика виснажується", - резюмував експерт.

Експерт про цілі ударів РФ - важливе

Олег Попенко, який очолює Союз споживачів комунальних послуг, підкреслив, що удари Росії по Україні носять системний характер і спрямовані насамперед на дестабілізацію енергетичної інфраструктури. За його словами, мета таких дій - вивести енергосистему з-під контролю, викликати страх і напругу в суспільстві, а також підірвати суспільну стабільність. Експерт зазначив, що подібна тактика служить інструментом комплексного тиску на українську владу, поєднуючи військовий вплив із психологічним.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше були названі терміни відновлення подачі тепла в Києві. Час для атаки РФ вибрала не випадково, оскільки йде істотне зниження температури повітря.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, в КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

Про песрону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

