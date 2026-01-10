Загроза катастрофічного сценарію в енергетиці: розкрито головну проблему

Олександр Харченко говорить про те, що на сьогодні важливим питанням є "відновлення ресурсу відновлення".

Головне із заяв Харченка:

Важливим питанням є "відновлення ресурсу відновлення"

Проблемою є вичерпання запасів енергетичної інфраструктури

В Україні запаси обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, які були створені в ході підготовки до сезону, зараз реально починають вичерпуватися, заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Ми ще їх не вичерпали, але ми вже розуміємо, де кінець складу", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

Експерт говорить про те, що на сьогодні важливим питанням є "відновлення ресурсу відновлення".

"Тобто обладнання, ну перш за все, гроші. Тут не йдеться навіть про те, що нам треба шукати щось. Все зрозуміло, як купити, як привезти, як щось з тим робити", - зазначив він і додав, що питання впирається у відсутність коштів для вирішення цих завдань.

Головні ризики для енергетичної інфраструктури

За його словами, найбільш складними є наслідки масованих ударів по енергетичній інфраструктурі протягом декількох днів.

"Поки ми маємо достатньо резервів обладнання і можливості відновлюватися, безумовно це і відбувається. Атаки 2-3-4 дні поспіль - це дуже складно. Є окремі місцеві ділянки мереж, де може бути складніше або краще, по-різному. Як ось удар по Запоріжжю, Дніпру і Кривому Рогу", - сказав Харченко.

Він зазначив, що після ворожих атак Запоріжжя і Кривий Ріг відновилися за години, а Дніпро - за добу.

"Це як зараз воно працює. І ми вже маємо і розуміння, як чинити опір, і розуміння, як відновлюватися. У чому є велика зараз, на мою думку, проблема, яку треба терміново вирішувати, фактично енергетика виснажується", - резюмував експерт.

Експерт про цілі ударів РФ - важливе

Олег Попенко, який очолює Союз споживачів комунальних послуг, підкреслив, що удари Росії по Україні носять системний характер і спрямовані насамперед на дестабілізацію енергетичної інфраструктури. За його словами, мета таких дій - вивести енергосистему з-під контролю, викликати страх і напругу в суспільстві, а також підірвати суспільну стабільність. Експерт зазначив, що подібна тактика служить інструментом комплексного тиску на українську владу, поєднуючи військовий вплив із психологічним.

Про песрону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

