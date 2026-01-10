Як відключатимуть світло 11 січня: коли не буде електроенергії

Причиною введення обмежень є наслідки російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти нашої країни.

Як відключатимуть світло 11 січня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся :

Як відключатимуть світло 11 січня

Де подивитися графік відключення світла для вашого регіону

У неділю, 11 січня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Однак світло вимикатимуть не в усіх регіонах. Про це повідомили в Укренерго.

Причиною введення обмежень є наслідки російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти нашої країни. Про обсяги відключень компанія не інформувала.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Час і обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться в повідомленні.

Графік відключення світла для кожної області і скільки триває планове відключення світла у вашому місті ви можете дізнатися в нашій публікації, яка оновлюється щодня.

Як мета атак РФ на енергетику – думка експерта

Російські війська навмисно завдають ударів по ключових підстанціях і високовольтних лініях, прагнучи порушити цілісність Об'єднаної енергосистеми України та ізолювати окремі регіони, зокрема Чернігівську, Одеську та Донецьку області.

За оцінкою Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень, такі дії серйозно ускладнюють перерозподіл електроенергії та підвищують техногенні ризики для населення.

Черги відключення світла, графіки відключення інфографіка / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, 9 січня в Києві ввели екстрені відключення світла після ворожого обстрілу. Через складну ситуацію в енергетиці в Києві також збільшили інтервал руху поїздів метрополітену.

В ніч на 8 січня Росія завдала чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Через пошкодження зовнішніх розподільних пристроїв на підстанціях "Укренерго" без електропостачання тимчасово залишилися Дніпропетровська та Запорізька області.

Раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко попереджала, що через налипання снігу на лінії електропередач можливі перебої з електропостачанням.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" — оператор системи передачі України зі статусом члена-спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільних мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

