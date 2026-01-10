"Готуємо рішення": Буданов назвав дві проблеми обороноздатності України

Глава президентської адміністрації провів нараду з керівництвом Генерального штабу Збройних сил і Сухопутних військ.

Буданов назвав дві проблеми обороноздатності України / колаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official, ОПУ

Коротко:

На порядку денному – протидія корупції в системі ТЦК і СП

Підрив військової дисципліни – неприпустимий, вважає Буданов

Корупціяв системі територіальних центрів комплектування (ТЦК), а також самовільне залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями впливають на обороноздатність України. Про це глава Офісу президента Кирило Буданов написав 10 січня в Telegram.

Глава президентської адміністрації провів у суботу нараду з керівництвом Генерального штабу Збройних сил, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку та керівниками правоохоронних органів.

"На порядку денному – протидія корупційним проявам у системі ТЦК і СП та питання СЗЧ в армії. Зловживання посадовими обов'язками і підрив військової дисципліни – неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань і готуємо зрозумілі та ефективні рішення", – написав керівник ОП.

Коли може закінчитися мобілізація в Україні – прогноз

Нагадаємо, колишній співробітник СБУ і військовий експерт Іван Ступак сказав, якою може стати мобілізація найближчим часом. На його думку, мобілізація триватиме, навіть якщо інтенсивність бойових дій знизиться.

"Підрозділам потрібна ротація, потрібно навчати нові підрозділи. Цей процес триватиме навіть за умови, що за стіл переговорів сядуть Путін, Трамп і Зеленський. Мобілізація триватиме. До моменту, поки не буде оголошена демобілізація", - вважає він.

Мобілізація в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мобілізацію в Україні можуть припинити після підписання мирної угоди, зазначив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

Кирило Буданов зазначив, що однією з найбільших внутрішніх помилок стала фактично провалена інформаційна кампанія, пов'язана з мобілізаційними процесами.

Водночас колишній радник президента США Дональда Трампа закликав знизити мобілізаційний вік в Україні з 25 до 18 років.

Інші новини:

Про особу: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. В середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

