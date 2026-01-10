У Києві сталося масове відключення: скільки будинків залишаються без електроенергії

На Лівому березі столиці, а також у частині Печерського та Голосіївського районів на правому березі застосовуються екстрені відключення світла.

У Києві сталося масове відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

У Києві було сильне перевантаження, і знову відбулося масове відключення

Продовжується застосування екстрених відключень світла в Києві

У Києві відбулося масове відключення споживачів від електроенергії в суботу вранці, 10 січня.

Про це повідомив у Facebook глава енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Весь день вчора і ніч енергетики працювали над підключенням. За ніч майже всіх вдалося підключити, хоча б на раз. Вранці стався сильний, назвемо це перевантаження, і знову було масове відключення", - пише він.

Крім того, Коваленко закликав киян, у яких взагалі не було світла з моменту атаки, залишати заявку на сайті мереж.

"Колеги починають опрацьовувати індивідуальні заявки", - резюмував він.

Кому повернули електроенергію

При цьому в компанії ДТЕК нагадали, що прямо зараз на Лівому березі столиці, а також в частині Печерського і Голосіївського районів на правому березі застосовуються екстрені відключення світла.

Станом на вечір суботи, 10 січня, енергетики повернули світло вже для понад 600 тисяч сімей у Києві після масованої атаки РФ.

"Енергетики повернули електропостачання ще 60 тисячам осель киян. Всього після масового обстрілу 8 січня світло вже відновили для 648 тисяч домівок", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що зараз тривають роботи з ліквідації локальних аварій, які виникли через перевантаження мереж і морози.

Цілі ударів РФ: попередження експерта

Керівник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що атаки Росії мають чітко вивірену мету — дестабілізувати українську енергосистему. На його думку, мова йде про спробу розхитати її роботу, спровокувати тривожні настрої серед населення і підірвати соціальну рівновагу, використовуючи це як засіб військового і психологічного тиску на керівництво країни.

Відключення в Києві: новини за темою

Раніше жителів Києва закликали виїжджати з міста після обстрілу РФ. Кличко підкреслив, що на даний момент саме сьогоднішня атака росіян на столицю завдала найбільшої шкоди об'єктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Як писав Главред, у КМДА зазначили, що злив води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означає тривалу відсутність тепла.

