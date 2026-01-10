Вже не холостяк: Євген Клопотенко приголомшив українців новиною

Коротко:
- Євген Клопотенко зробив пропозицію своїй дівчині
- Як це сталося
Український відомий кулінар і ресторатор Євген Клопотенко поділився з шанувальниками радісною новиною.
Як стало відомо з соцмереж Євгена, він зробив пропозицію своїй коханій Катерині Воскресенській.
Ресторатор опублікував знімки, на яких видно обручку. До речі, пропозиція була в українському народному стилі. Також пара засвітила ніжний поцілунок.
"Здається, у нас є новини. P.S: Кохання - це світло. Деталі пізніше", - написав Клопотенко.
Шанувальники не пропустили таку новину і написали безліч коментарів з привітаннями.
"Гарні новини. Вітаю!";
"Вітаю! Гірко!";
"Це чудово! Україні потрібно багато кохання. У добрий час";
"Ну нарешті. Головний холостяк країни вже не холостяк. Багато років у коханні", - відзначили фанати.
Стосунки Євгена Клопотенка
18 жовтня Євген показав знімок з коханою Катериною Воскресенською, виявляється, пара тоді була разом вже 9 місяців. Дівчина займається туристичним бізнесом.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Відзначимо, як повідомляв Главред, українська художня гімнастка Анна Різатдінова зізналася, що хотіла б познайомитися з актором Тарасом Цимбалюком. В інтерв'ю для українського стиліста Івана Морозова Анна підкреслила, що він підійшов би для стосунків.
А також вже давно ходять розмови про те, що чоловіком Аліни Гросу став російський актор Роман Полянський, з яким вона була у стосунках ще до початку повномасштабної війни в Україні.
Вас може зацікавити:
- Переможниця "Холостяка" чекає на дитину - перші подробиці
- "Її убогість": Цимбалюк накинувся на глядачів "Холостяка" і жорстко обізвав їх
- Коханий Наталки Денисенко може повторити долю Андрія Фединчика
Про особу: Євген Клопотенко
Клопотенко Євген Вікторович - український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер і телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред