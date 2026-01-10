Вже не холостяк: Євген Клопотенко приголомшив українців новиною

Євген Клопотенко зважився на зміни в особистому житті.

https://glavred.net/stars/uzhe-ne-holostyak-evgeniy-klopotenko-oshelomil-ukraincev-novostyu-10731248.html Посилання скопійоване

Євген Клопотенко щасливий у стосунках / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євген Клопотенко

Коротко:

Євген Клопотенко зробив пропозицію своїй дівчині

Як це сталося

Український відомий кулінар і ресторатор Євген Клопотенко поділився з шанувальниками радісною новиною.

Як стало відомо з соцмереж Євгена, він зробив пропозицію своїй коханій Катерині Воскресенській.

відео дня

Ресторатор опублікував знімки, на яких видно обручку. До речі, пропозиція була в українському народному стилі. Також пара засвітила ніжний поцілунок.

"Здається, у нас є новини. P.S: Кохання - це світло. Деталі пізніше", - написав Клопотенко.

Євген Клопотенко з коханою / фото: скрін instagram.com, Євген Клопотенко

Шанувальники не пропустили таку новину і написали безліч коментарів з привітаннями.

"Гарні новини. Вітаю!";

"Вітаю! Гірко!";

"Це чудово! Україні потрібно багато кохання. У добрий час";

"Ну нарешті. Головний холостяк країни вже не холостяк. Багато років у коханні", - відзначили фанати.

Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська / фото: instagram.com, Євген Клопотенко

Стосунки Євгена Клопотенка

18 жовтня Євген показав знімок з коханою Катериною Воскресенською, виявляється, пара тоді була разом вже 9 місяців. Дівчина займається туристичним бізнесом.

Євген Клопотенко / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Відзначимо, як повідомляв Главред, українська художня гімнастка Анна Різатдінова зізналася, що хотіла б познайомитися з актором Тарасом Цимбалюком. В інтерв'ю для українського стиліста Івана Морозова Анна підкреслила, що він підійшов би для стосунків.

А також вже давно ходять розмови про те, що чоловіком Аліни Гросу став російський актор Роман Полянський, з яким вона була у стосунках ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Вас може зацікавити:

Про особу: Євген Клопотенко Клопотенко Євген Вікторович - український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер і телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред