Вже не холостяк: Євген Клопотенко приголомшив українців новиною

Еліна Чигис
10 січня 2026, 20:43
87
Євген Клопотенко зважився на зміни в особистому житті.
Євген Клопотенко, Катерина Воскресенська
Євген Клопотенко щасливий у стосунках / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євген Клопотенко

Коротко:

  • Євген Клопотенко зробив пропозицію своїй дівчині
  • Як це сталося

Український відомий кулінар і ресторатор Євген Клопотенко поділився з шанувальниками радісною новиною.

Як стало відомо з соцмереж Євгена, він зробив пропозицію своїй коханій Катерині Воскресенській.

Ресторатор опублікував знімки, на яких видно обручку. До речі, пропозиція була в українському народному стилі. Також пара засвітила ніжний поцілунок.

"Здається, у нас є новини. P.S: Кохання - це світло. Деталі пізніше", - написав Клопотенко.

Євген Клопотенко з коханою
Євген Клопотенко з коханою / фото: скрін instagram.com, Євген Клопотенко

Шанувальники не пропустили таку новину і написали безліч коментарів з привітаннями.

"Гарні новини. Вітаю!";

"Вітаю! Гірко!";

"Це чудово! Україні потрібно багато кохання. У добрий час";

"Ну нарешті. Головний холостяк країни вже не холостяк. Багато років у коханні", - відзначили фанати.

Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська
Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська / фото: instagram.com, Євген Клопотенко

Стосунки Євгена Клопотенка

18 жовтня Євген показав знімок з коханою Катериною Воскресенською, виявляється, пара тоді була разом вже 9 місяців. Дівчина займається туристичним бізнесом.

Вже не холостяк: Євген Клопотенко приголомшив українців новиною
Євген Клопотенко / інфографіка: Главред

Відзначимо, як повідомляв Главред, українська художня гімнастка Анна Різатдінова зізналася, що хотіла б познайомитися з актором Тарасом Цимбалюком. В інтерв'ю для українського стиліста Івана Морозова Анна підкреслила, що він підійшов би для стосунків.

А також вже давно ходять розмови про те, що чоловіком Аліни Гросу став російський актор Роман Полянський, з яким вона була у стосунках ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Про особу: Євген Клопотенко

Клопотенко Євген Вікторович - український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер і телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.

Євген Клопотенко





